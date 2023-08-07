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Просто противно: Остапчук и Позитив нарвались на хейт из-за сексистских высказываний

7 августа 2023 15:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Просто противно: Остапчук и Позитив нарвались на хейт из-за сексистских высказываний
Телеведущий Владимир Остапчук, певец Позитив и блогер Богдан Буше. Фото: скриншот youtube.com/@vova_ostapchuk
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

На днях ведущий Владимир Остапчук, певец Позитив и блогер Богдан Буше нарвались на хейт из-за своих высказываний в сторону женщин. Фанаты негативно отреагировали на их слова.

Видео появилось на YouTube-канале  Остапчука.

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Эстетический вопрос

Звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними. Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами о внешности женщин. В частности, мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле.

 

"Мне вообще не ок. Я считаю, что девушка должна быть побрита везде...Эстетично меня это коробит. Это ваша жизнь, но я смотрю на это и думаю: "Ну окей, тогда Карпаты в безопасности". Делайте депиляцию, чтобы все было красиво, потому что мы тоже стараемся быть красивыми", — заявил Остапчук.

Богдан Буше добавил, что "девушка без депиляции не может быть 10 из 10". Позитив пошутил, что таким образом "всем будет тепло".

Зрители раскритиковали звезд за их слова:

  • "Девушки, которые защищают нашу страну, которые сидят под постоянными обстрелами, спасают жизнь других, которым умыться негде и нет времени, а вы говорите, что она не 10 из 10, а они 100 из 10 в отличие от вас выбритых, которые вместо того, чтобы защищать страну и женщин, сидите и как куры кудахтаете. Просто противно. Понятно, почему у таких женщины не задерживаются..."
  • "Ее тело — ее дело. Каждая женщина должна выбирать свой комфорт, без стереотипов. Бриться это ок, НЕ бриться — тоже ок"
  • "Не ок трем публичным мужчинам в пренебрежительном тоне навязывать, нормализовать и насмехаться над какой-то выдуманной неполноценностью женщин, из-за отсутствия волос. Неуважение из-за внешности — не ок! Мизогиния — не ок! Особенно во время, когда женщины теряют конечности, зрение, слух-жизнь!"

На пост организации Gender Zed в инстаграмме отреагировала супруга Остапчука и продюсер этого шоу Екатерина Полтавская.

"Кто-то из ребят разве сказал, что все женщины должны бриться? Они говорили о своих предпочтениях и о том, какие женщины нравятся им…Сейчас это выглядит наоборот как буллинг мужчин за их предпочтения. Бриться или нет — женщины должны решать, опираясь на свое мнение, а не незнакомых мужчин. Это шоу не экспертно. Никто не заявляет, что мнение ведущего или гостей — последняя инстанция. Это развлекательное шоу, в котором ведущий и гости говорят свои мысли", прокомментировала Екатерина.

 

Жена Владимира Остапчука встала на его защиту. Скриншот: instagram.com/gender.zed/

Также она отметила, что знает, что имел в виду ее муж:

"Вова сказал, что для него не ок, а не что все женщины должны бриться". Это очень странно, что люди уже не имеют права на собственное мнение. Если они скажут, что любят мясо и их женщины должны его любить, то обидят этим всех веганов?" — возмутилась Полтавская.

Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг шоумена Владимира Остапчука. Он прилетел с 22-летней женой на остров Миконос в качестве ведущего дня рождения. Оказалось, что на вечеринке Остапчук развлекал гостей, среди которых были граждане страны-террористки.

Ранее жена шоумена Владимира Остапчука сообщила поклонникам, что впервые в жизни потеряла сознание.

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