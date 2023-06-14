Против Тиля Линдеманна возбудили уголовное дело

Музыкант Тиль Линдеманн. Фото: instagram.com/till_lindeman_tpr_56/

После обвинений со стороны фанаток в адресс немецкого певца и солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна против него возбудили уголовное дело. По данным западных СМИ, музыканта подозревают в изнасиловании.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на Berliner Zeitung.

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Более десяти женщин выступили против артиста

Расследование против солиста Rammstein инициировали после двух обращений в полицию и прокуратуру. Журналисты писали, что с обвинениями против Тилля Линдемана выступили более десятка женщин. Они утверждают, что их приглашали на вечеринки после концертов, организованные специально для вокалиста, некоторые также сообщили о возможных действиях сексуального характера, на которые они не давали согласия.

Ранее после обвинений в домагательствах со стороны звезды из группы уволили кастинг-менеджера из России Елену Макееву.

Напомним, что после обвинений девушки из Ирландии в том, что Линдеманн домагался ее после концерта в Вильнюсе, еще две фанатки 21 и 22 лет сообщили о сексе с Линдеманном после выступления Rammstein. Девушки утверждают, что не давали своего согласия на интим. В ходе расследования выяснилось, что молодые женщины заранее отбирались для секса с 60-летним фронтменом группы. Их приглашали через Instagram на закрытую вечеринку после выступления, предупреждая, что вход возможен только с согласия на половой контакт.

Напомним, ранее мы писали, что фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн упал со сцены. Также мы рассказывали, что певица Бейонсе попала в громкий скандал из-за неуплаты налогов.