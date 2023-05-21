Провал у США та успіх в Китаї: скільки зібрав "Форсаж 10" за перший вікенд

Постер фільму "Форсаж 10". Фото: Universal Pictures

Десята частина американського бойовика "Форсаж" — головний хіт у кінотеатрах по всьому світу. Лише за кілька днів стрічці вдалося зібрати в прокаті кругленьку суму. Втім, не в усіх регіонах показники фільму з Він Дізелем в головній ролі є рекордними.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Збори фільму "Форсаж 10"

За перший вікенд голлівудський бойовик заробив 318,9 млн доларів. Це другий кращий старт року після мультфільму "Брати Супер Маріо в кіно". У Північній Америці "Форсаж 10" заробив лише 67,5 млн доларів.

Стрічка режисера Луїса Летер'є — один із небагатьох нещодавніх голлівудських релізів, який отримав резонанс у Китаї. Збори склали 78,3 млн доларів, що більше, ніж у США та Канаді разом.

Збори в Північній Америці показали найгірший результат із часів "Токійського дрифту". Попередня частина дебютувала в США з 70 млн доларів 2021 року, коли пандемія коронавірусу все ще представляла серйозну проблему для кінобізнесу.

Про фільм

Знімали фільм у Лондоні, Римі, Турині, Лісабоні та Лос-Анджелесі. Бюджет "Форсажу 10" сягнув 340 млн доларів, що зробило його одним з п’яти найдорожчих фільмів у світі. Головні ролі зіграли Він Дізель, Брі Ларсон, Джейсон Момоа, Мішель Родріґес, Шарліз Терон та інші кінозірки.

За сюжетом, Домінік Торетто (Він Дізель) відійшов від справ та спокійно живе разом з дружиною Летті (Мішель Родріґес) й сином Браяном. Однак насичене минуле ніяк не дає їм спокій. Данте Рейес (Джейсон Момоа) хоче помститися Дому за свого батька. Ернан Рейес був наркобароном та загинув через дії команди Торетто.

"Форсаж 10" став першою частиною завершального фільму франшизи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що франшиза "Джон Уік" з Кіану Рівзом зібрала понад мільярда доларів у прокаті. Також ми розповідали, що 80-річний голлівудський актор Гаррісон Форд отримав почесну "Золоту пальмову гілку" у Каннах.