Провал в США и успех в Китае: сколько собрал "Форсаж 10" за первый уикенд
Десятая часть американского боевика "Форсаж" — главный хит в кинотеатрах по всему миру. Только за несколько дней ленте удалось собрать в прокате кругленькую сумму. Впрочем, не во всех регионах показатели фильма с Вин Дизелем в главной роли рекордные.
Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Сборы фильма "Форсаж 10"
За первый уикенд голливудский боевик заработал 318,9 млн долларов. Это второй лучший старт года после мультфильма "Братья Супер Марио в кино". В Северной Америке "Форсаж 10" заработал всего 67,5 млн долларов.
Лента режиссера Луиса Летерье — один из немногих недавних голливудских релизов, получивший резонанс в Китае. Сборы там составили 78,3 млн долларов, что больше, чем в США и Канаде вместе.
Сборы в Северной Америке показали самый плохой результат со времен "Токийского дрифта". Предыдущая часть дебютировала в США с 70 млн долларов в 2021 году, когда пандемия коронавируса все еще представляла серьезную проблему для кинобизнеса.
О фильме
Снимали фильм в Лондоне, Риме, Турине, Лиссабоне и Лос-Анджелесе. Бюджет "Форсажа 10" составил 340 млн долларов, что сделало его одним из пяти самых дорогих фильмов в мире. Главные роли сыграли Вин Дизель, Бри Ларсон, Джейсон Момоа, Мишель Родригес, Шарлиз Терон и другие кинозвезды.
По сюжету Доминик Торетто (Вин Дизель) отошел от дел и спокойно живет вместе с женой Летти (Мишель Родригес) и сыном Брайаном. Однако насыщенное прошлое никак не дает им покоя. Данте Рейес (Джейсон Момоа) хочет отомстить Дому за своего отца. Эрнан Рейес был наркобароном и погиб из-за действий команды Торетто.
"Форсаж 10" стал первой частью завершающего фильма франшизы.
Напомним, ранее мы писали, что франшиза "Джон Уик" из Киана Ривз собрала более миллиарда долларов в прокате. Также мы рассказывали, что 80-летний голливудский актер Харрисон Форд получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах.