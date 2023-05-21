Провал в США и успех в Китае: сколько собрал "Форсаж 10" за первый уикенд

Постер фильма "Форсаж 10". Фото: Universal Pictures

Десятая часть американского боевика "Форсаж" — главный хит в кинотеатрах по всему миру. Только за несколько дней ленте удалось собрать в прокате кругленькую сумму. Впрочем, не во всех регионах показатели фильма с Вин Дизелем в главной роли рекордные.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Сборы фильма "Форсаж 10"

За первый уикенд голливудский боевик заработал 318,9 млн долларов. Это второй лучший старт года после мультфильма "Братья Супер Марио в кино". В Северной Америке "Форсаж 10" заработал всего 67,5 млн долларов.

Лента режиссера Луиса Летерье — один из немногих недавних голливудских релизов, получивший резонанс в Китае. Сборы там составили 78,3 млн долларов, что больше, чем в США и Канаде вместе.

Сборы в Северной Америке показали самый плохой результат со времен "Токийского дрифта". Предыдущая часть дебютировала в США с 70 млн долларов в 2021 году, когда пандемия коронавируса все еще представляла серьезную проблему для кинобизнеса.

О фильме

Снимали фильм в Лондоне, Риме, Турине, Лиссабоне и Лос-Анджелесе. Бюджет "Форсажа 10" составил 340 млн долларов, что сделало его одним из пяти самых дорогих фильмов в мире. Главные роли сыграли Вин Дизель, Бри Ларсон, Джейсон Момоа, Мишель Родригес, Шарлиз Терон и другие кинозвезды.

По сюжету Доминик Торетто (Вин Дизель) отошел от дел и спокойно живет вместе с женой Летти (Мишель Родригес) и сыном Брайаном. Однако насыщенное прошлое никак не дает им покоя. Данте Рейес (Джейсон Момоа) хочет отомстить Дому за своего отца. Эрнан Рейес был наркобароном и погиб из-за действий команды Торетто.

"Форсаж 10" стал первой частью завершающего фильма франшизы.

Напомним, ранее мы писали, что франшиза "Джон Уик" из Киана Ривз собрала более миллиарда долларов в прокате. Также мы рассказывали, что 80-летний голливудский актер Харрисон Форд получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах.