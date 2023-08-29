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Провокационный сериал с Лили-Роуз Депп закрыли из-за низких рейтингов

29 августа 2023 15:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Провокационный сериал из Лили-Роуз Депп закрыли из-за низких рейтингов
Актриса и модель Лили-Роуз Депп. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Провокационный сериал от создателей Эйфории Сэма Левинсона и The Weeknd "Кумир" не продолжат на второй сезон. Проект не выдержал критики.

Об этом пишет Deadline.

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"Кумир" не будет продлен

Сериал "Кумир", ставший одним из самых скандальных проектов в этом году, закрыли. Шоу не продлили на второй сезон.

"Сериал "Кумир" был одним из самых провокационных оригинальных шоу HBO, и мы довольны мощным откликом аудитории, — сказала пресс-секретарь HBO. — После долгих раздумий и размышлений HBO, а также создатели и продюсеры решили не продолжать выпуск второго сезона. Мы благодарны создателям, актерам и съемочной группе за их невероятную работу".

HBO обнародовал данные о просмотрах только первых двух эпизодов. Сообщается, что премьера собрала в тот же день 913 000 аудиторий на HBO и Max, тогда как второй эпизод — 800 000.

 

Премьера сериала состоялась на Каннском кинофестивале в мае.

Кстати, актер Джонни Депп рад, что его дочь Лили-Роуз самостоятельно строит карьеру. Звезда гордится ее ролью в скандальном сериале "Кумир". Джонни Депп убежден, если то, что делает его дочь, привлекает много внимания, то она на правильном пути, говорят друзья актера. В картине Лили-Роуз Депп многое обнажается и участвует в сценах довольно откровенного характера.

Сериал "Кумир" рассказывает историю талантливой и амбициозной звезды Джослин (Лили-Роуз Депп), достигшей немалых высот, но ее последнее турне отменилось из-за нервного срыва. Теперь она стремится доказать миру снова, чего стоит, и на этом пути встречает владельца ночного клуба с темным прошлым Тедроса (The Weeknd).

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