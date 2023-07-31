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Психически больная голливудская актриса решила вернуться в клинику на реабилитацию

31 июля 2023 08:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Психически больная голливудская актриса решила вернуться в клинику на реабилитацию
Голливудская актриса Аманда Байнс до проблем со здоровьем. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В этом году голливудская актриса Аманда Байнс является постоянной пациенткой одной из психбольниц Лос-Анджелеса. Она зачастила в медицинское учреждение после своей прогулки по городу полностью обнаженной весной. Не успела она покинуть стены психбольницы, как почти сразу решила вернуться на реабилитацию. Правда, в уже другое место.

Об этом сообщает издание Page Six.

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37-летняя выпускница телеканала Nickelodeon зарегистрировалась в центре интенсивного стационарного лечения психического здоровья примерно через неделю после того, как ее освободили из психбольницы, куда Аманда была госпитализирована в конце июня.

После выхода из медицинского учреждения Байнс, страдающая биполярным расстройством и в анамнезе злоупотреблявшей психоактивными веществами, попала на амбулаторную программу, позволившую бывшей актрисе проходить лечение, живя дома.

Однако звезда фильма "Она — парень" почувствовала, что ей нужно больше помощи, чем предоставляет амбулаторная программа. Поэтому она избрала более терапевтическую среду. В нем у Аманды есть медицинская команда терапевтов.

Аманда Байнс сейчас. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что певица Бритни Спирс отреагировала на слухи о наркотической зависимости и обратилась к сыновьям. Также мы рассказывали, что британской актрисе и модели Каре Делевинь помогает держать психическое состояние в норме.

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