Пугачева и Галкин, выступившие против войны в Украине, продали свой замок под Москвой

Алла Пугачева и Максим Галкин в своем подмосковном замке. Фото: Instagram/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин, которые вместе с детьми переехали жить в Израиль, продали свой замок в подмосковной деревне Грязь. Известно, что за недвижимость пара запросила 1 миллиард рублей (это более 12 миллионов долларов. – Ред.).

Об этом стало известно из источников, близких к звездной семье.

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После начала полномасштабного вторжения Максим Галкин призвал остановить войну, из-за чего впоследствии стал иноагентом. Алла Пугачева призвала также сделать ее иноагентом из-за поддержки мужа.

О том, что пара планирует продать замок, стало известно еще летом, когда Пугачева вернулась в Россию, чтобы уладить дела с продажей недвижимости. Тогда росСМИ много писали о том, что недвижимость пары якобы конфискована, но эти слухи не подтвердились.

Известно, что заключение сделки несколько раз срывалось. Неизвестный олигарх намеревался приобрести замок за 700 миллионов рублей, но Пугачева была непреклонна и дождалась другого, который смог заплатить полную стоимость. Его имя пока держится в секрете.

Напомним, в России просят проверить дочь Пугачевой и старшего внука на предмет поддержки ВСУ.

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