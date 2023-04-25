Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Пугачева и Галкин, выступившие против войны в Украине, продали свой замок под Москвой arrow

Пугачева и Галкин, выступившие против войны в Украине, продали свой замок под Москвой

25 апреля 2023 12:26
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Пугачева и Галкин, выступившие против войны в Украине, продали свой замок под Москвой
Алла Пугачева и Максим Галкин в своем подмосковном замке. Фото: Instagram/maxgalkinru
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Алла Пугачева и Максим Галкин, которые вместе с детьми переехали жить в Израиль, продали свой замок в подмосковной деревне Грязь. Известно, что за недвижимость пара запросила 1 миллиард рублей (это более 12 миллионов долларов. – Ред.).

Об этом стало известно из источников, близких к звездной семье.

Читайте также:

Подробности

После начала полномасштабного вторжения Максим Галкин призвал остановить войну, из-за чего впоследствии стал иноагентом. Алла Пугачева призвала также сделать ее иноагентом из-за поддержки мужа.

О том, что пара планирует продать замок, стало известно еще летом, когда Пугачева вернулась в Россию, чтобы уладить дела с продажей недвижимости. Тогда росСМИ много писали о том, что недвижимость пары якобы конфискована, но эти слухи не подтвердились.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максим Галкин (@maxgalkinru)

Известно, что заключение сделки несколько раз срывалось. Неизвестный олигарх намеревался приобрести замок за 700 миллионов рублей, но Пугачева была непреклонна и дождалась другого, который смог заплатить полную стоимость. Его имя пока держится в секрете.

Напомним, в России просят проверить дочь Пугачевой и старшего внука на предмет поддержки ВСУ.

Павел Зибров объяснил причины нынешней популярности артистов его поколения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас