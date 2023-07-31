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Пугачова в образі Барбі завітала на фестиваль Вайкуле на підтримку України

31 липня 2023 13:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Пугачова в образі Барбі завітала на фестиваль Вайкуле на підтримку України
Максим Галкін, Алла Пугачова та Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_latvia/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У Юрмалі продовжується фестиваль латвійської співачки Лайми Вайкуле Laima Rendezvous. Цього року захід відбувається на підтримку України.

Відео з гостями заходу поділилася співачка Лайма Вайкуле у Instagram.

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Цього року Лайма Вайкуле не запросила на власний фестиваль жодного російського артиста. На сцені у Юрмалі сяяли відомі українці та європейські зірки. Серед гостей були помічені Максим Галкін та Алла Пугачова. Подружжя з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну, і навіть переїхали за кордон. А Галкін отримав у Росії статус іноагента.

На відео, яким поділилася Лайма Вайкуле, вона позує з Пугочовою, яка приміряла рожеве вбрання стилі барбікор: рожевий піджак, світлі штани та гламурні окуляри. На іншому відео, Алла позує у спідниці ніжного кольору та рожевому светрі з сорочкою.

 

 

 

Також під час концерту Лайма Вайкул заспівала разом з Максимом Галкіним.

Напередодні серед запрошених зірок глядачі фестивалю побачили Макса Барських, Олю Полякову, Вєрку Сердючку, ALEKSEEV, Анну Буткевич та Freedom Ballet. Всі артисти виконали свої хіти українською та виголосили патріотичну промову.

Раніше путініст Кучера обізвав Лайму Вайкуле алкоголічкою.

Нагадаємо, путініст Оскар Кучера розповів, куди він хоче послати Лайму Вайкуле.

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