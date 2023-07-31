Пугачева в образе Барби посетила фестиваль Вайкуле в поддержку Украины

Максим Галкин, Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_latvia/

В Юрмале продолжается фестиваль латышской певицы Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous. В этом году мероприятие проходит в поддержку Украины.

Видео с гостями мероприятия поделилась певица Лайма Вайкуле в Instagram.

Читайте также:

Стильная Пугачева

В этом году Лайма Вайкуле не пригласила на свой фестиваль ни одного российского артиста. На сцене в Юрмале сияли известные украинцы и европейские звезды. Среди гостей были замечены Максим Галкин и Алла Пугачева. Супруги с первых дней полномасштабного вторжения поддерживают Украину, а также переехали за границу. А Максим Галкин получил в России статус иноагента.

На видео, которым поделилась Лайма Вайкуле, она позирует с Пугочевой, которая примеряла розовый наряд в стиле барбикор: розовый пиджак, светлые брюки и гламурные очки. На другом видео, Алла позирует в юбке нежного цвета и розовом свитере с рубашкой.

Также во время концерта Лайма Вайкул спела вместе с Максимом Галкиным.

Накануне среди приглашенных звезд зрители фестиваля увидели Макса Барских, Олю Полякову, Верку Сердючку, ALEKSEEV, Анну Буткевич и Freedom Ballet. Все артисты исполнили свои хиты на украинском и произнесли патриотическую речь.

Ранее путинист Кучера обозвал Лайму Вайкуле алкоголичкой.

Напомним, путинист Оскар Кучера рассказал, куда он хочет послать Лайму Вайкуле.