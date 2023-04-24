Президент Украины Владимир Зеленский еще до политической карьеры и российский певец Филипп Киркоров. Фото: replyua.net

Пропутинские российские артисты, поддержавшие кровавую войну в Украине, иногда вспоминают в своих интервью Президента Украины Владимира Зеленского.

Так поступил и один из известнейших звездных пропагандистов страны-террориста, певец Филипп Киркоров, сообщают росСМИ.

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По словам российского певца, он познакомился с будущим президентом Украины в начале нулевых, после чего вместе снимались в нескольких проектах. Путинист уверяет, что Зеленский якобы полгода бесплатно жил в его квартире в Москве.

"У нас были отличные отношения. Зеленский очень хотел попасть на российский телевизионный рынок. И просил меня позаботиться. Говорил, что в Украине уже все сделал как артист и хочет дальнейшего развития", — рассказал Киркоров.

Владимир Зеленский, Филипп Киркоров, Ани Лорак и Алексей Гончаренко на одной из пресс-конференций в нулевых. Фото: replyua.net

Прокремлевский певец последний раз видел Зеленского в 2015 году. Встреча прошла в торговом центре в Майами. По словам Киркорова, тогда еще украинский продюсер и актер примерял обувь.

"Увидев меня, он отвел глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит", — обозвав Президента Украины, подытожил пропагандист Киркоров.

Напомним, ранее мы писали, что путинист Филипп Киркоров неожиданно заявил, что готов отправиться на передовую. Также мы рассказывали, что Киркоров был пойман на пикантных танцах с мужчиной.