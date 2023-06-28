Путинист Кучера рассказал, куда он хочет послать Лайму Вайкуле

Шоумен Оскар Кучера. Фото: Google

Накануне, пропутинский шоумен Оскар Кучера, опозорившийся в интервью российскому блогеру Юрию Дудю, обругал латвийскую певицу Лайму Вайкуле. Теперь же пропагандист сказал, куда бы хотел послать 69-летнюю артистку.

Об этом сообщают росСМИ.

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В феврале прошлого года Лайма улетела в Америку. Ходили слухи, что там артистка лечится. Возвращаться в Россию певица отказалась. Сейчас она живет на родине, в Латвии, и активно готовится к своему музыкальному фестивалю в Юрмале.

Путинист Оскар Кучера негативно относится к позиции западных стран, осудивших Россию, которая развязала войну в Украине. Шоумен, который часто путешествует по миру, уверяет, что за границей не так хорошо, как кажется.

"Безумная Вайкуле сказала: "Америка в шоколаде живет". Мне так хочется ее туда отправить, за 95-е шоссе в Майами! Просто посмотреть на этот шоколад с орешками. Да там только цвет от шоколада", — в очередной раз унизил Вайкуле Кучера.

Певица Лайма Вайкуле. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что путинист Владимир Машков принял участие в сборе денег для российской армии. Также мы рассказывали, что после заявлений о танках ВСУ в Казахстане отменили концерт пропагандиста Григория Лепса.