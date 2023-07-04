Путініст Лепс виплатив мільйон рублів окупанту за нібито знищений танк Leopard

Пропутінський співак Григорій Лепс. Фото: Google

Напередодні російські співаки Микола Басков та Григорій Лепс, які активно підтримують диктатора Володимира Путіна, виступили з ініціативою передавати по одному мільйону рублів (11850 доларів) кожному окупанту, хто виведе з ладу танк ЗСУ. Першим переказав гроші пропагандист Лепс.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Путініст виплатив мільйон рублів окупанту із позивним "Веном" за нібито підбитий танк Leopard, екіпаж якого боронив нашу країну в лавах ЗСУ. Про знищення бойової техніки заявив і депутат так званої "народної ради ЛНР" Віталій Кішкінов. Той уточнив, що "Веном" знищив Leopard, а також привітав окупанта з отриманням винагороди.

Водночас терорист записав відео, в якому на фоні російських та сепаратистських прапорів підтвердив переказ грошей від Лепса та показав пачку рублів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що путініст Григорій Лепс знову приїхав на тимчасово окупований Донбас. Також ми розповідали, що син ув'язненого пропагандиста, російського актора Михайла Єфремова, випав з вікна та потрапив до реанімації.