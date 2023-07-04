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Путинист Лепс выплатил миллион рублей оккупанту за якобы уничтоженный танк Leopard

4 июля 2023 09:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Путинист Лепс выплатил миллион рублей оккупанту за якобы уничтоженный танк Leopard
Пропутинский певец Григорий Лепс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне российские певцы Николай Басков и Григорий Лепс, активно поддерживающие диктатора Владимира Путина, выступили с инициативой передавать по одному миллиону рублей (11850 долларов) каждому оккупанту, кто выведет из строя танк ВСУ. Первым перевел деньги пропагандист Лепс.

Об этом сообщают росСМИ.

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Путинист выплатил миллион рублей оккупанту с позывным "Веном" за якобы подбитый танк Leopard, экипаж которого защищал нашу страну в рядах ВСУ. Об уничтожении боевой техники заявил и депутат так называемого "народного совета ЛНР" Виталий Кишкинов. Он уточнил, что "Веном" уничтожил Leopard, а также поздравил оккупанта с получением вознаграждения.

В то же время, террорист записал видео, в котором на фоне российских и сепаратистских флагов подтвердил перевод денег от Лепса и показал пачку рублей.

Напомним, ранее мы писали, что путинист Григорий Лепс снова приехал на временно оккупированный Донбасс. Также мы рассказывали, что сын заключенного пропагандиста, российского актера Михаила Ефремова, выпал из окна и попал в реанимацию.

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