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Путініст Пореченков розповів, чому не йде на фронт та з якими українцями спілкується

14 квітня 2023 13:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Путініст Пореченков розповів, чому не йде на фронт та з якими українцями спілкується
Російський актор Михайло Пореченков, який пропагандує "руський мир". Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зіркові пропагандисти країни-терориста продовжують роздавати інтерв’ю, в яких закликають своїх земляків воювати проти українців до самого кінця. Серед них й одіозний російський актор Михайло Пореченков, який ще від початку російського військової агресії 2014 року в нашій країні їздить на окуповані території та просуває "руський мир".

В останньому інтерв’ю для росЗМІ путініст зізнався, чому не служить на фронті. 

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 Журналістка запитала в 54-річного актора, чому він не поїхав добровольцем на фронт. Пореченков відповів класично.

"Так, я б поїхав. Але давайте кожен на своєму місці буде. Я знятий з військового обліку за віком. Кожен на своєму місці має робити свою справу чесно. Від цього буде більше допомоги, ніж просто поїхати туди добровольцем, нічого не вміючи", — зізнався пропагандист наративів Кремля. 

Ці слова розсмішили користувачів соцмереж. Бо саме росіян без військової підготовки відправляють на окуповані території, там вони тиждень-два стріляють на полігонах та йдуть на фронт, де гинуть як мухи. Вочевидь, двокрилою комахою на полі битви Пореченков не хоче бути. 

Також одіозний російський актор щиро вірить, що українці чекають на окупантів. Начебто Пореченкову пишуть "розсудливі шанувальники", а ті, хто не в їхньому числі — "фашисти", і їх потрібно "бити".

"Звісно, всі вони тяжко переживають. Хтось відмовився зовсім розмовляти, хтось продовжує спілкуватись. Ми ж розуміємо, що частина людей, які там (в Україні. — Ред.) перебувають — наші люди. Що з цим робити? Я скажу так. Є в історії нашого народу (російського. — Ред.) хороша практика — бити фашистів. Так буде й цього разу. Як ми можемо розмірковувати про військову операцію, не розуміючи всю карту? Якщо нас поставили в такі умови, ми маємо себе захищати та відстоювати свої інтереси. Це точка", — підсумував путініст. 

Російський актор Михайло Пореченков підтримує криваву політику Кремля у прямому етері російського медіа. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінського французького актора Жерара Депардьє звинуватили у сексуальному насильстві. Також ми розповідали, що окупанти планують конфіскувати нерухомість Софії Ротару в Криму та Москві: які в них плани.

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