Путинист Пореченков рассказал, почему не идет на фронт и с какими украинцами общается

Российский актер Михаил Пореченков, пропагандирующий "русский мир". Фото: google.com

Звездные пропагандисты страны-террориста продолжают раздавать интервью, в которых призывают своих земляков воевать против украинцев до конца. Среди них и одиозный российский актер Михаил Пореченков, который еще с начала российской военной агрессии в 2014 году в нашей стране, ездит на оккупированные территории и продвигает "русский мир".

В последнем интервью для росСМИ путинист признался, почему не служит на фронте.

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"Да, я бы уехал. Но давайте каждый на своем месте будет. Я снят с военного учета по возрасту. Каждый на своем месте должен делать свое дело честно. От этого будет больше помощи, чем просто поехать туда добровольцем, ничего не умея", — признался пропагандист нарративов Кремля.

Эти слова рассмешили пользователей соцсетей. Поскольку именно россиян без военной подготовки отправляют на оккупированные территории, там они неделю-две стреляют на полигонах и уходят на фронт, где гибнут как мухи. Очевидно, двукрылым насекомым на поле битвы Пореченков не хочет быть.

Также одиозный российский актер искренне верит, что украинцы ждут оккупантов. Вроде бы Пореченкову пишут "благоразумные поклонники", а те, кто не в их числе — "фашисты", и их нужно "бить".

"Конечно, все они тяжело переживают. Кто отказался совсем разговаривать, кто продолжает говорить. Мы же понимаем, что часть людей, которые там (в Украине. — Ред.) находятся — наши люди. Что с этим делать? Я скажу так. Есть в истории нашего народа хорошая практика — бить фашистов. Так будет и в этот раз. Как мы можем рассуждать о военной операции, не понимая всю карту? Если нас поставили в такие условия, мы должны себя защищать и отстаивать свои интересы. Это точка", — подытожил путинист.

Российский актер Михаил Пореченков поддерживает кровавую политику Кремля в прямом эфире российского медиа. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что пропутинского французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии. Также мы рассказывали, что оккупанты планируют конфисковать недвижимость Софии Ротару в Крыму и Москве: какие у них планы.