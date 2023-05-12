Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Путинист Соловьев пожелал смерти украинскому блогеру, который пристыдил Бузову arrow

Путинист Соловьев пожелал смерти украинскому блогеру, который пристыдил Бузову

12 мая 2023 18:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Путинист Соловьев пожелал смерти украинскому блогеру, который пристыдил Бузову
Пропагандист Владимир Соловьев и украинский блогер Андрей Белясник. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне украинский блогер Андрей Белясник встретил в лобби швейцарской гостиницы пропагандистку, певицу Ольгу Бузову. Он пристыдил путинистку за поддержку кровавого режима Кремля и пожелал показать фото погибших во время войны детей. Впрочем, Бузова убежала в номер.

За нее вступился пропагандист Владимир Соловьев, сообщают росСМИ.

Читайте также:

Что пожелал путинист украинцу

Соловьев уже долгий период времени как потерял связь с реальностью и прямым текстом унижает как знаменитостей, так и миллионы жителей планеты, в частности, конечно, украинцев.

В одном из своих последних эфиров пропагандист обратился к блогеру Андрею Беляснику и пожелал ему смерти.

"Здесь какие-то украинские кретины малолетние, которые, кстати, по возрасту должны были воевать в Артемовске, присталик Бузовой в Швейцарии. И на русском языке кричат ей что-то вроде: "Хочешь, мы тебе покажем погибших украинских детей?" Слышишь, твар**а укрнацистская, отсиживающаяся в Швейцарии, мы восемь лет показывали, как вы, п***нки нацистские, убивали детей Донбасса. Ты хочешь нас разжалобить? Да сдохни, твар**а нацистская. Прям в Швейцарии ляг и сдохни", —словно мантру произнес озверевший путинист.

Видео встречи с Бузовой

Напомним, ранее мы писали, осталась ли певица Алла Пугачева в России после похорон друга. Также мы рассказывали, что российский актер, путинист Иван Охлобыстин мерзким голосом озвучил пропагандистский мультфильм о войне в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас