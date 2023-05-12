Путинист Соловьев пожелал смерти украинскому блогеру, который пристыдил Бузову

Пропагандист Владимир Соловьев и украинский блогер Андрей Белясник. Фото: коллаж Новини.LIVE

Накануне украинский блогер Андрей Белясник встретил в лобби швейцарской гостиницы пропагандистку, певицу Ольгу Бузову. Он пристыдил путинистку за поддержку кровавого режима Кремля и пожелал показать фото погибших во время войны детей. Впрочем, Бузова убежала в номер.

За нее вступился пропагандист Владимир Соловьев, сообщают росСМИ.

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Что пожелал путинист украинцу

Соловьев уже долгий период времени как потерял связь с реальностью и прямым текстом унижает как знаменитостей, так и миллионы жителей планеты, в частности, конечно, украинцев.

В одном из своих последних эфиров пропагандист обратился к блогеру Андрею Беляснику и пожелал ему смерти.

"Здесь какие-то украинские кретины малолетние, которые, кстати, по возрасту должны были воевать в Артемовске, присталик Бузовой в Швейцарии. И на русском языке кричат ей что-то вроде: "Хочешь, мы тебе покажем погибших украинских детей?" Слышишь, твар**а укрнацистская, отсиживающаяся в Швейцарии, мы восемь лет показывали, как вы, п***нки нацистские, убивали детей Донбасса. Ты хочешь нас разжалобить? Да сдохни, твар**а нацистская. Прям в Швейцарии ляг и сдохни", —словно мантру произнес озверевший путинист.

Видео встречи с Бузовой

Напомним, ранее мы писали, осталась ли певица Алла Пугачева в России после похорон друга. Также мы рассказывали, что российский актер, путинист Иван Охлобыстин мерзким голосом озвучил пропагандистский мультфильм о войне в Украине.