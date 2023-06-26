Война в Украине: путинист Володмир Машков пришел к сбору денег для российской армии

Актер Владимир Машков. Фото: instagram.com/tot_mashkov/

Актер, поддерживающий режим Путина Владимир Машков, присоединился к сбору средств в поддержку российской армии. Актер убежден, что это поможет и мирным жителям.

Об этом пишут российские СМИ.

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Актер записал видеообращение, где говорит о "важности единения и помощи русской армии".

"Я поддерживаю сбор Народного фронта для наших ребят на передовой и мирных жителей, которые несправедливо пострадали и оказались в сложной ситуации", — сказал актер и призвал других россиян присоединиться к инициативе.

Кстати, дочь Машкова, актриса Мария, ранее рассказала о непростых отношениях с отцом из-за его пророссийской позиции.

Владимир Машков участвовал в скандальном концерте в Москве, где отмечали оккупацию Крыма и вторжение в Украину и неоднократно поддерживал Путина. Дочь Машкова находится в США.

Ранее певица Оля Полякова мотивировала подписчиков отвесить пиноа Баскову и Лепсу.

Напомним, российский актер и певец Никита Джигурда, поддерживающий путинский режим, отправился на Донбасс. Музыкант похвастался, что одним из первых среди российских артистов ездил к оккупантам.