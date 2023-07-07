Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Путиниста Лепса "отменили" еще в одной стране arrow

Путиниста Лепса "отменили" еще в одной стране

7 июля 2023 08:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Путиниста Лепса "отменили" еще в одной стране
Российский пропутинский певец Григорий Лепс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Кыргызстане отменили концерт пропутинского российского певца Григория Лепса. Эта страна стала уже третьей в Средней Азии, в которой население высказалось против выступления пропагандиста.

Об этом сообщает издание "Радио Азаттик".

Читайте также:

Народ против Лепса

Концерт пропагандиста должен был состояться 2 августа в курортном городе Чолпон-Ата, расположенном на северном берегу озера Иссык-Куль. Впрочем, организаторам пришлось отменить выступление Лепса из-за недовольства среди общественности.

"Кыргызстан придерживается нейтральной позиции в войне России с Украиной, поэтому на территории страны не должны проходить концерты артистов, поддерживающих военную политику Кремля", — отметил политолог Алмаз Тажибай.

До этого были отменены концерты Григория Лепса в Узбекистане и Казахстане. Причиной стало недовольство населения стран в социальных сетях.

Отметим, что Григорий Лепс неоднократно нарушал правила пересечения границы, посещал временно оккупированные территории и финансово поддерживает террористов. Так, на днях он выплатил миллион рублей оккупанту за якобы уничтоженный танк Leopard.

Также мы рассказывали, что сын заключенного пропагандиста, российского актера Михаила Ефремова, выпал из окна и попал в реанимацию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз