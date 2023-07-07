Путиниста Лепса "отменили" еще в одной стране

Российский пропутинский певец Григорий Лепс. Фото: Google

В Кыргызстане отменили концерт пропутинского российского певца Григория Лепса. Эта страна стала уже третьей в Средней Азии, в которой население высказалось против выступления пропагандиста.

Об этом сообщает издание "Радио Азаттик".

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Концерт пропагандиста должен был состояться 2 августа в курортном городе Чолпон-Ата, расположенном на северном берегу озера Иссык-Куль. Впрочем, организаторам пришлось отменить выступление Лепса из-за недовольства среди общественности.

"Кыргызстан придерживается нейтральной позиции в войне России с Украиной, поэтому на территории страны не должны проходить концерты артистов, поддерживающих военную политику Кремля", — отметил политолог Алмаз Тажибай.

До этого были отменены концерты Григория Лепса в Узбекистане и Казахстане. Причиной стало недовольство населения стран в социальных сетях.

Отметим, что Григорий Лепс неоднократно нарушал правила пересечения границы, посещал временно оккупированные территории и финансово поддерживает террористов. Так, на днях он выплатил миллион рублей оккупанту за якобы уничтоженный танк Leopard.

Также мы рассказывали, что сын заключенного пропагандиста, российского актера Михаила Ефремова, выпал из окна и попал в реанимацию.