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Путинисты планируют провести аналог "Евровидения" в замке Пугачевой

15 мая 2023 19:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Путинисты планируют провести аналог "Евровидения" в замке Пугачевой
Певица Манижа, последняя представительница от России на конкурсе "Евровидение", 2021 год. Фото: росСМИ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже второй год подряд РФ не участвует в песенном конкурсе "Евровидение", потому что ее к нему не допустили организаторы. Причиной стала война в Украине, которую открыто поддержали многие местные знаменитости. Среди них, например, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и другие путинисты, которые участвовали в конкурсе. Теперь у них будет возможность победить на местном аналоге "Евровидения", который планируют запустить уже в этом году.

Об этом сообщают росСМИ.

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Местный шоумен Стас Барецкий пообещал в ближайшее время создать российский аналог "Евровидения" под названием "Руссовидение". Путинист отметил, что к организации мероприятия он собирается привлечь певца Филиппа Киркорова, поскольку у того большой опыт работы на музыкальном конкурсе.

Первое мероприятие планируется уже этим летом, а местом проведения может стать замок певицы Аллы Пугачевой в селе Грязь. Почему именно выбрал эту локацию Барецкий не сообщил. Известно, что Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным осудили войну в Украине и с детьми переехали в Израиль.

"С Киркоровым ведем переговоры, имеет большой организаторский опыт, он долго сотрудничал с "Евровидением". Еще у нас будет SHAMAN, Газманов и даже группа "Воровайки". Мы хотим сделать шоу, чтобы у нас выступали разные артисты, не будем зацикливаться только на патриотических" песнях", — объяснил Барецкий.

Единственным условием конкурса пропутинский шоумен назвал исполнение песен на русском языке. По его словам, участие в конкурсе местного разлива могут принять и артисты из "дружественных стран".

Особняк Пугачевой и Галкина в селе Грязь. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что российский актер Даниил Козловский, который высказался против войны в Украине, ушел в отпуск после начала проверки генпрокуратурой РФ.

Также мы рассказывали, что путинистку Алсу, которая является дочерью одиозного чиновника, проверяет налоговая РФ.

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