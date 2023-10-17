Путинисты сообщили о смерти Сергея Сивохо: Алексей Суханов отреагировал

Шоумен, общественный деятель Сергей Сивохо. Фото: Facebook/sivokho

Российские СМИ разгоняют новости о смерти шоумена, экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохи. На странице украинской версии "Википедии" уже стоит дата смерти 16 октября. На это также отреагировал шоумен Алексей Суханов.

Первой информацию о смерти в своем Telegram-канале начала распространять пропутинская блогерша Анна Ревякина.

Читайте также:

Сивохо ушел из жизни

Первое сообщение о смерти Сивохо появилось за полчаса до полуночи. Впоследствии путинистка отметила, что согласно обновленной информации шоумен жив, но его состояние здоровья значительно ухудшилось. И Сергея планируют отключать от систем жизнеобеспечения.

"У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались", — заявила пропагандистка

Первые сообщения о смерти Сергея Сивохи. Скриншоты: Telegram/annarevyakina

Первым в украинском шоу-бизнесе на новость о смерти отреагировал телеведущий Алексей Суханов. Однако официальной информации от семьи или менеджмента артиста пока не было.

Алексей Суханов прокомментировал новость о смерти Сивохи. Скриншот: Instagram/suhanov.official

О Сергее Сивохо

Родился в Донецке. Стал известен благодаря участию в КВН. Был ведущим популярных телепроектов, продюсером студии "Квартал 95", а также тренером в первом сезоне "Лиги смеха".

В 2020-м Сивохо запустил "Национальную платформу примирения и единства", которую после начала полномасштабной войны переименовал в "Национальную платформу восстановления и единства". Организация оказывает гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим во время войны с оккупантами.

Сергей Сивохо и военные. Фото: Facebook/sivokho

Напомним, ранее мы писали, что умерла известная Инста-бабка Степанида Цвет. Также мы рассказывали, что у Даниэля Салема умерла сестра.