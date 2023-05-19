Путинистка Лариса Долина с начала войны заработала почти сто миллионов

Певица Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Пропутинская певица Лариса Долина получила от российских властей 92 млн рублей после начала войны. В прошлом году эта сумма была в три раза меньше.

Об этом сообщают росСМИ.

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Деньги на счету певицы появили в следствии госконтрактов, за выступления и президентские гранты, поддерживающие ее музыкальную школу.

После начала войны бюджетные учреждения заплатили певице почти 17 млн рублей за 12 выступлений. Цена одного концерта от 900 тысяч до почти 4 млн рублей. Больше всего Долиной заплатили за выступление на концерте "С любовью из Петербурга" в Узбекистане и 1,75 млн рублей перечислили, когда певица выступила на милитаристском марафоне "Солдатский конверт" в Ставрополе в мае 2022 года. Там на сцену также вышли Shaman и Олег Газманов, которые поддерживают войну.

Лариса Долина поддерживает политику Владимира Путина на протяжении многих лет. Она неоднократно становилась его доверенным лицом на выборах, хвалила президента в интервью и даже вступила в партию "Единую Россию". Долина поддержала аннексию Крыма, неоднократно выступала на концертах к ее годовщине и ездила с гастролями на полуостров.

После начала войны певица выразила поддержку России, выступала перед российскими участниками войны и ездила на концерт "Непокоренный Донбасс" в Донецк.

Напомним, уже второй год подряд РФ не участвует в песенном конкурсе "Евровидение", потому что ее к нему не допустили организаторы. Причиной стала война в Украине, которую открыто поддержали многие местные знаменитости. Среди них, например, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и другие путинисты, которые участвовали в конкурсе. Теперь у них будет возможность победить на местном аналоге "Евровидения", который планируют запустить уже в этом году.

Ранее стало известно, что Налоговая служба страны-террориста в последнее время активно проверяет местных знаменитостей на уплату денег в казну. После одиозных блогеров чиновники взялись и за музыкантов. Так, певицу Алсу заподозрили в неуплате налогов.