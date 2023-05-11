Российская певица Алсу. Фото: росСМИ

Налоговая служба страны-террориста в последнее время активно проверяет местных знаменитостей на уплату денег в казну. После одиозных блогеров чиновники взялись и за музыкантов. Так, певицу Алсу заподозрили в неуплате налогов.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Федеральная налоговая служба проверяет концертное агентство ООО "Эксклюзив Арт", принадлежащее певице Алсу. Организация с 2022 показывает нулевую активность. При этом пропутинская певица запланировала несколько выступлений в Кремлевском дворце. В связи с проверками счета компании были заблокированы.

Алсу — дочь предпринимателя Ралифа Сафина, также являющегося членом совета федерации федерального собрания РФ от законодательной власти Республики Алтай. Его состояние несколько лет назад оценивалось в 500 млн долларов.

Также Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым, который является членом совета директоров АО "Тройка-Д Банк" и ЗАО "Новонисейский лесохимический комплекс". У них трое детей.

Напомним, ранее мы писали, что пропутинскую "инфоцыганку" Елену Блиновскую задержали на границе и возбудили против нее уголовное дело. Также мы рассказывали, что украинский блогер заставил пропагандистку, российскую певицу и шоувумен Ольгу Бузову убегать в гостиничный номер в Швейцарии.