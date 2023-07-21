QUEST PISTOLS презентували новий хіт про шлях до перемоги
Музиканти Антон Савлепов, Костя Боровський та Микита Горюк представили нову авторську пісню. "Хто Ми Є" — перша робота нового етапу творчості групи.
Про це Новинам.LIVE повідомив менеджмент гурту.
Теплі спогади та солодка ностальгія
Після возз'єднання у QUEST PISTOL одразу вийшло декілька успішних робіт. Це були переклади вже відомих хітів колективу та дуетна пісня "Очі" з Артемом Пивоваровим. Автором слів та музики хіта "Хто Ми Є" став Олександр Чемеров. Це пісня про єдність і шлях до перемоги, про підтримку та людяність, про теплі спогади та солодку ностальгію, про магічну властивість музики лікувати душі.
"Цей старий корабель та всі події на ньому як метафора нашого спільного минулого — Україна 2007. Як привид він ходить десь по Дніпру кожної ночі, тоді як ми з вами бачимо у своїх мріях та снах таке ж саме тепле безтурботне майбутнє. Хто Ми Є? Питання, що наразі набуває фундаментального значення. Відкопати коріння, згадати себе, прийняти та цінити. Але ще важливіше — жити саме тут та саме зараз, своїми свідомими діями будувати спільне світле майбутнє", — ділиться Антон Савлепов.
Музиканти у новому треку переконують, що все буде добре й українці стануть щасливими.
"Нам хотілося відчути самим і передати нашим людям дуже важливу емоцію, що врешті решт все буде добре, по-новому й українці знов будуть щасливими. Нагадати, що у важкі часи головне — бути щирими, єднатися, усвідомлювати власну природу і якості та створювати нову реальність попри перешкоди. Крінж-бар на кораблі з дивними ситуаціями та щирими персонажами — чесна алюзія на нашу Україну, яку ще чекає багато відчайдушних зусиль та дивовижних змін, і яку ми так любимо, попри все. Красиву, талановиту, молоду, найкращу та свіжу. В нас із нею ще все попереду", — додає Костянтин Боровський.
"Хто Ми Є" несе у собі найважливішу місію —об’єднати українців. Разом із релізом гурт QUEST PISTOLS розпочинає співпрацю з фондом Лівий Берег з метою допомоги у відбудові нашої країни вже зараз. В приспіві йдеться: #ЗЛАМАНЕВІДБУДУЙ це один із напрямків діяльності Фонду — відбудова дахів у цивільних домах у постраждалих регіонах, а також допомога військовим, а саме ремонт та купівля авто. Частина грошей з концертного туру гурту буде відправлена на підтримку діяльності фонду.
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