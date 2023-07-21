QUEST PISTOLS презентували новий хіт про шлях до перемоги

Гурт QUEST PISTOLS. Фото: менеджмент гурту

Музиканти Антон Савлепов, Костя Боровський та Микита Горюк представили нову авторську пісню. "Хто Ми Є" — перша робота нового етапу творчості групи.

Про це Новинам.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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Теплі спогади та солодка ностальгія

Після возз'єднання у QUEST PISTOL одразу вийшло декілька успішних робіт. Це були переклади вже відомих хітів колективу та дуетна пісня "Очі" з Артемом Пивоваровим. Автором слів та музики хіта "Хто Ми Є" став Олександр Чемеров. Це пісня про єдність і шлях до перемоги, про підтримку та людяність, про теплі спогади та солодку ностальгію, про магічну властивість музики лікувати душі.

Гурт QUEST PISTOLS. Фото: менеджмент гурту

"Цей старий корабель та всі події на ньому як метафора нашого спільного минулого — Україна 2007. Як привид він ходить десь по Дніпру кожної ночі, тоді як ми з вами бачимо у своїх мріях та снах таке ж саме тепле безтурботне майбутнє. Хто Ми Є? Питання, що наразі набуває фундаментального значення. Відкопати коріння, згадати себе, прийняти та цінити. Але ще важливіше — жити саме тут та саме зараз, своїми свідомими діями будувати спільне світле майбутнє", — ділиться Антон Савлепов.

Музиканти у новому треку переконують, що все буде добре й українці стануть щасливими.

"Нам хотілося відчути самим і передати нашим людям дуже важливу емоцію, що врешті решт все буде добре, по-новому й українці знов будуть щасливими. Нагадати, що у важкі часи головне — бути щирими, єднатися, усвідомлювати власну природу і якості та створювати нову реальність попри перешкоди. Крінж-бар на кораблі з дивними ситуаціями та щирими персонажами — чесна алюзія на нашу Україну, яку ще чекає багато відчайдушних зусиль та дивовижних змін, і яку ми так любимо, попри все. Красиву, талановиту, молоду, найкращу та свіжу. В нас із нею ще все попереду", — додає Костянтин Боровський.

"Хто Ми Є" несе у собі найважливішу місію —об’єднати українців. Разом із релізом гурт QUEST PISTOLS розпочинає співпрацю з фондом Лівий Берег з метою допомоги у відбудові нашої країни вже зараз. В приспіві йдеться: #ЗЛАМАНЕВІДБУДУЙ це один із напрямків діяльності Фонду — відбудова дахів у цивільних домах у постраждалих регіонах, а також допомога військовим, а саме ремонт та купівля авто. Частина грошей з концертного туру гурту буде відправлена на підтримку діяльності фонду.

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