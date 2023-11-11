Рабы и холопы Пугачева гневно разгромила своих хейтеров

Певица Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey/

Певица Алла Пугачева после выезда за границу часто страдает от нападения критиков. Звезда переехала в Израиль после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину.

Как относится ко всем, кто недоволен ею, артистка высказалась в своем Instagram.

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Ответ Пугачевой хейтерам

По словам артистки, ей смешно и грустно наблюдать за кучкой завистников и клеветников. Она призвала их не тратить время на нее.

Певица Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey/

"Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ в этом случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными выдумками и наглой ложью пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью, не получится это у вас, как бы вы ни старались, поэтому не тратьте силы свои и средства на тщетные попытки уничтожить меня или обесценить мои жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не оставит!", — комментирует Пугачева.

Звезда отметила, что свою миссию выполнила. Она давно не поет, и ее судьбой руководит вселенная.

"И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой усталый все равно звучит, если учесть, что полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были Счастливые...И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат...Деньги мои считаете? Да, я работала, я их зарабатывала в отличие от прогулявших и пропивших свой звездный час и бездоказательно заявляеющих, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Удобно, не так ли? Да и не в деньгах счастье. Свобода — это главное богатство. И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой", — заверила звезда.

Напомним, Максим Галкин опубликовал фото с женой Аллой Пугачевой в Сигулде, городе Латвии.

Ранее возвращение Пугачевой в свой замок под Москвой сняли на видео.