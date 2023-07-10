Райан Гослинг посетил премьеру "Барби" без жены, но не забыл о ней

Актер Райан Гослинг. Фото: Reuters

Актер Райан Гослинг, сыгравший Кена в картине о кукле Барби, вместе со звездными коллегами посетил мировую премьеру ленты. На красной дорожке звезда позировал без жены Евы Мендес.

Об этом пишет Daily Mail.

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Райан Гослинг в компании актрисы Марго Робби, сыгравшей главную роль в ленте "Барби", представил в Лос-Анджелесе очередной кинохит. Гослинг примерил костюм от Gucci и туфли "оксфорды", которые для него подобрал стилист Марк Аверли. Изюминкой образа актера стал кулон с буквой "Е", в честь его жены Евы Мендес, которая не ходит с ним на премьеры лент, кроме тех, где играет с ним вместе. Пара воспитывает двух дочерей.

По словам Гослинга, девочки помогли ему в работе над ролью.

Актер Райан Гослинг. Фото: Reuters

Актер Райан Гослинг вышел на красную дорожку с кулон в честь своей супруги Евы Мендес. Фото: Reuters

"Они видели много частей фильма и помогали мне. Я думаю, им было удивлены, что я играю Кена", — поделился с ET актер.

Многие положительно восприняли новую картину, а некоторые даже сказали, что Райан Гослинг должен быть номинирован на Оскар за роль Кена.

Жена актера Ева Мендес ранее прокомментировала свое нежелание позировать вместе с мужем на красной дорожке.

"Люди не знают, что я люблю быть дома. Вместо того чтобы пойти на красную дорожку, я лучше проведу время с дочками", — рассказала актриса в 2017 году изданию Shape.

Райан Гослинг и Ева Мендес начали встречаться задолго до того, как снялись вместе в фильме "Место под соснами". Пара скрывала отношения, но впоследствии журналисты узнали, что у влюбленных родились две дочери. Звезды не нанимают няню, а самостоятельно воспитывают детей. Ева закончила карьеру в кино и посвятила себя семье.

Ранее Ева Мендес рассказала, почему не позирует с любимым перед фотографами.

Напомним, экс-супруга ведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова устроила яркую фотосессию. Девушка на волне популярности фильма о Барби снялась в кукольном образе, демонстрируя стальной пресс.