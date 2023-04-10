Раян Рейнольдс планує перевезти дружину та чотирьох дітей з Нью-Йорка в село у Вельсі

Американський актор та продюсер Раян Рейнольдс планує переїзд за океан. Фото: Gramercy Pictures/Alan Markfield

Голлівудський актор Раян Рейнольдс придбав будинок за 1,8 мільйона доларів в селі Марфорд у Вельсі (Велика Британія). Туди він планує переїхати з Нью-Йорка (США) з сім'єю — дружиною Блейк Лайвлі, яка нещодавно народила четверту дитину, та іншими дітьми.

Про це повідомляє видання The Sun.

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Нова чотирикімнатна оселя голлівудських зірок знаходиться неподалік міста Рексем, в якому розташований стадіон однойменної футбольної команди. Валлійський футбольний клуб Рейнольдс придбав разом з актором Робом Макелхенні восени 2020 року.

"Раян переїжджає до Марфорда, і це все, про що можуть говорити місцеві жителі. Його будинок знаходиться на найшикарнішій дорозі. Найвідоміша людина з Марфорда — телеведучий Тім Вінсент з Blue Peter (назва популярної програми. — Ред.). Так що поява голлівудської зірки — це крок вперед для села! Можливо, тут і не Нью-Йорк, але місцеві жителі точно розстелять їм червону доріжку, коли Раян приїде", — написало видання.

Втім, скоріш за все, про повний переїзд мова не йде. Житло не занадто велике для зіркової родини. Тож цілком можливо Раян з родиною проводитимуть сезонні канікули за океаном.

Актори Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс на місцевому стадіоні. Фото: The Sun

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