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Райан Рейнольдс планирует перевезти жену и четырех детей из Нью-Йорка в деревню в Уэльсе

10 апреля 2023 18:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Райан Рейнольдс планирует перевезти жену и четырех детей из Нью-Йорка в деревню в Уэльсе
Американский актер и продюсер Райан Рейнольдс планирует переезд за океан. Фото: Gramercy Pictures/Alan Markfield
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудский актер Райан Рейнольдс приобрел дом за 1,8 миллиона долларов в деревне Марфорд в Уэльсе (Великобритания). Туда он планирует переехать из Нью-Йорка (США) с семьей — супругой Блейк Лайвли, недавно родившей четвертого ребенка, и другими детьми.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Новый четырехкомнатный дом голливудских звезд находится неподалеку от города Рексем, в котором расположен стадион одноименной футбольной команды. Уэльский футбольный клуб Рейнольдс приобрел вместе с актером Робом Макелхенни осенью 2020 года.

"Райан переезжает в Марфорд, и это все, о чем могут говорить местные жители. Его дом находится на самой шикарной дороге. Самый известный человек из Марфорда — телеведущий Тим Винсент из Blue Peter (название популярной программы. — Ред.). Так что появление голливудской звезды — это шаг вперед для села! Возможно, здесь и не Нью-Йорк, но местные жители точно расстелят им красную дорожку, когда Райан приедет",  написало издание.

Впрочем, скорее всего, о полном переезде речь не идет. Жилье не слишком велико для звездной семьи. Поэтому вполне возможно Райан с семьей будут проводить сезонные каникулы за океаном.

Актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на местном стадионе. Фото: The Sun

Напомним, ранее мы писали, что на режиссера, которая возвращает Джонни Деппа на большие экраны, подали в суд. Также мы рассказывали, что оскароносная актриса Хиллари Суэнк впервые стала матерью в 48 лет.

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