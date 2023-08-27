Райан Рейнольдс восхищал нежным поздравлением Блейк Лайвли в ее день рождения

Райан Рейнольдс умилил нежным поздравлением Блейк Лайвли в ее день рождения
Актер Райан Рейнольдс нежно поздравил свою жену, актрису Блэйк Лайвли с днем рождения. Актрисе исполнилось 36 лет.
Фото из домашнего архива Райан поделился в своем Instagram.
Семейная идиллия семьи Рейнольдс-Лайвли
В день рождения любимой актер поделился редкими нежными фото с женой. На них они обнимаются и проводят время на отдыхе.
"Единственное, что безвозвратно принадлежит мне в мире, — это любовь, благодарность и благоговение, которые я испытываю к этому человеку. Наблюдать за его жизнью — это то, что я не смог бы воспринять как должное, если бы даже пытался. И поверьте, я пытаюсь. С днем рождения, Блейк. Ты повесила чертову луну", — написал Рейнольдс.
Интересно, что Райнольдс и Лайвли известны своим ироническими поздравлениями. Каждый год пара поздравляет друг друга в соцсетях в забавной манере. На этот раз Рейнольдс отошел от их традиции.
Кстати, Райан Рейнольдс приобрел дом за 1,8 миллиона долларов в деревне Марфорд в Уэльсе. Туда он планирует переехать из Нью-Йорка с семьей — женой Блейк Лайвли, недавно родившей четвертого ребенка и другими детьми.
Ранее Блейк Лайвли ошеломила фигурой в купальнике.