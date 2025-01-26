Рамина Эсхакзай попала в больницу - фото

Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Журналистка Рамина Эсхакзай пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие и взволновала их кадрами под капельницей. Интервьюерка рассказала, что с ней произошло.

На связь с подписчиками знаменитость вышла в Instagram.

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Как поделилась с фанами журналистка, у нее поднялась высокая температура, из-за чего пришлось делать капельницы.

Рамина оказалась под капельницей. Фото: instagram.com/raminalalala

"Я делаю капельницы, чтобы снизить температуру. Сегодня утром была 39. Уже пообщалась с инфекционистом и заменили мне антибиотик. Я надеюсь, что скоро уже выздоровею", — рассказала Рамина.

Рамина в больнице. Фото: instagram.com/raminalalala

В настоящее время интервьюерка находится в больнице под наблюдением врачей. После проведенных процедур ей стало лучше, поэтому Рамина даже смогла показать подписчикам свою палату.

Напомним, ранее Даша Кацурина рассказала о серьезной травме маленького сына. Также мы писали, что Анна Тринчер попала под капельницу на Бали.