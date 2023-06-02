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Рамина Эсхакзай обнародовала заявление в полицию против своего обидчика: кто он

2 июня 2023 15:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Рамина Эсхакзай обнародовала заявление в полицию против своего обидчика: кто он
Обидчик блогерши Рамины Эсхакзай. Фото: Instagram/raminalalala
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В первый день лета блогерша Рамина Эсхакзай во время воздушной тревоги попала в скандальную и неприятную ситуацию. Вооруженный мужчина, который, по словам знаменитости, был под действием алкоголя, унизил ее честь и достоинство. Рамина опубликовала заявление в полицию, которое написала в тот же день, и рассказывала некоторые подробности биографии обидчика.

Соответствующий пост появился в Instagram знаменитости.

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Эсхакзай утверждает, что она не перекрывала автомобиль мужчины, который вступил с ней в перепалку и препятствовал ее разговору с инспектором. Блогерша провела собственное расследование и выяснила, что обидчиком оказался Козик Игорь Александрович 1979 года рождения.

По нему открыт ряд уголовных дел. Ни одно из них не доведено до конца, поскольку присутствует коррупционная составляющая.

"Все нарушения личности Козика Игоря Александровича и возбужденые против него уголовные дела, свидетельствуют, что человек имеет коррупционные связи и ни разу не ответил перед законом за свои действия и не получил достойного наказания. Сейчас, в сотрудничестве с адвокатом Олегом Ковбасой мы хотим, чтобы данный правонарушитель получил наказание согласно действующему законодательству Украины", — сообщила Рамина.

Козик задерживался за воровство, грабеж и другие административные правонарушения. А его долг за алименты перед разными женщинами составляет более 300 тысяч гривен.

"Данное лицо угрожает пострадавшим, поэтому они боятся продолжать бороться против нарушителя. Просим всех, кто пострадал от действий Козика Игоря Александровича, связаться со мной", — подытожила Рамина.

Заявление Рамины Эсхакзай в полицию. Скриншот: Instagram/raminalalala
Об обидчике Эсхакзае. Скриншот: Instagram/raminalalala

Напомним, ранее мы писали, что Рамина Эсхакзай отреагировала на пародию ее интервью с певицей Светланой Лободой. Также мы рассказывали, что Рамина разошлась со своим бойфрендом после пяти лет отношений.

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