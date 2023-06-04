Rammstein может прекратить свое существование из-за Линдеманна: что он натворил

Немецкая группа Rammstein. Фото: Google

Участники популярной немецкой группы Rammstein недовольны поведением своего лидера Тилля Линдеманна. В прессе ходят слухи, что группа на грани распада. И на то есть существенные причины.

Об этом сообщает издание Bild.

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После обвинений девушки из Ирландии в том, что Линдеманн приставал к ней после концерта в Вильнюсе, еще две фанатки 21 и 22 лет сообщили о сексе с Линдеманном после выступления Rammstein. Девушки утверждают, что не давали своего согласия на интим.

В ходе расследования выяснилось, что молодые женщины заранее отбирались для секса с 60-летним фронтменом группы. Их приглашали через Instagram на закрытую вечеринку после выступления, предупреждая, что вход возможен только с согласия на половой контакт.

Фронтмен группы Rammstein, Тилль Линдеманн. Фото: Google

По информации Bild, участники Rammstein возмущены поведением Тилля, потому что считают, что он их вовлекает в "грязное дело". Музыканты уже обсуждали предложение о роспуске группы, но пока официально так и не прокомментировали секс-скандал. Из-за обвинений издательство Kiepenheuer&Witsch уже прекратило сотрудничество с Линдеманном.

В следующем году, если участники группы все же останутся вместе, они смогут отпраздновать юбилей. Группе Rammstein исполнится 30 лет.

Напомним, ранее мы писали, что фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн упал со сцены. Также мы рассказывали, что певица Бейонсе попала в громкий скандал из-за неуплаты налогов.