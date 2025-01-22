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Раньше стеснялась — Рамина продемонстрировала фигуру в купальнике

22 января 2025 18:15
Мария Покровская - Редактор
Рамина Эсхакзай показала фигуру в купальнике - фото
Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala
Мария Покровская - Редактор

Журналистка Рамина Эсхакзай поделилась своими мыслями относительно отношения к собственному телу и влияния чужого мнения на самооценку. К тому же впервые за долгое время интервьюер решилась продемонстрировать свою фигуру в купальнике.

Публикацию знаменитость сделала в Instagram.

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Журналистка вспомнила свой отдых на тропическом острове. На фото, которые опубликовала Рамина, она позировала на краю бассейна в купальнике с анималистическим принтом.

"Это мое тело, оно красивое, выносливое, чувственное. В разные фазы цикла оно выглядит по-разному. В зависимости от качества сна, физической активности, стресса, питания, оно меняется. Раньше я бы стеснялась выложить такие фото, потому что на животе складки, горбатая спина, а зоне, где грудь и подмышки, тоже складка", — призналась интервьюер.

Рамина показала фигуру в купальнике
Рамина Эсхакзай в купальнике. Фото: instagram.com/raminalalala
Рамина в купальнике заговорила о любви для себя
Рамина продемонстрировала фигуру. Фото: instagram.com/raminalalala

32-летняя Рамина вспомнила, что еще со школы имеет проблемы с расстройством пищевого поведения и до сих пор пытается принять и полюбить свое тело таким, какое оно есть.

"Вы знаете, что я еще со школы страдаю расстройством пищевого поведения. Я всегда хотела быть, как Кейт Мосс или Виктория Бекхэм. И не важен рост, конституция, генетика, образ жизни. Быть худой и плоской любой ценой. И сколько бы я ни весила, всегда было недостаточно. Проблема в первую очередь в голове, а не в отражении в зеркале. Любить себя не равно запустить и есть все подряд, перестать ходить к косметологу или делать пластические операции, если действительно к этому есть показания. Исправить себе прикус и выровнять зубки — это любовь к себе. Поставить виниры, если с зубками беда — тоже любовь к себе", — подчеркнула Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай заговорила о любви к своему телу
Рамина Эсхакзай показалась в стильном бикини. Фото: instagram.com/raminalalala

Ранее Даша Квиткова похвасталась загорелым телом в купальнике. Также MamaRika ошеломила своим видом после уколов красоты.

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19:00 Психиатру-миллионеру из ВСУ избрали меру пресечения

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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