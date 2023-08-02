"Раша гудбай": Сердючка розвеселила Пугачову своїм культовим хітом

Артистка Верка Сердючка. Фото:

Верка Сердючка выступила на фестивале Лаймы Вайкуле Laima RendezVous в Юрмале. Звезда порадовала присутствующих, среди которых Алла Пугачева, своим легендарным хитом "Евровидения".

Видео с концерта поделилась жена музыканта Андрея Макаревича в своих социальных сетях.

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Среди других своих хитов Сердючка спела свой культовый трек Dancing Lasha Tumbai с новым припевом — Russia goodbye. Когда Россия вторглась на территорию Украины, Сердючка поменяла слова песни.

Во время выступления Сердючки российская примадонна Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным не могли сдержать улыбок. Рядом с ними сидел лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, тоже эмоционально реагировавший на припев. Три артиста активно поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

В этом году Лайма Вайкуле не пригласила на свой фестиваль ни одного российского артиста. На сцене в Юрмале сияли известные украинцы и европейские звезды. Среди гостей были замечены Максим Галкин и Алла Пугачева. Супруги с первых дней полномасштабного вторжения поддерживают Украину, а также переехали за границу. А Галкин получил в России статус иноагента.

Накануне среди приглашенных звезд зрители фестиваля увидели Макса Барских, Олю Полякову, Верку Сердючку, ALEKSEEV, Анну Буткевич и Freedom Ballet. Все артисты исполнили свои хиты на украинском и произнесли патриотическую речь.

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