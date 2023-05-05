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Рассел Кроу не придет на коронацию Чарльза III: он оказался в черном списке монархии

5 мая 2023 09:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Рассел Кроу не придет на коронацию Чарльза III: он оказался в черном списке монархии
Новозеландский актер Рассел Кроу. Фото: Instagram/russellcrowe
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже завтра, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве (Великобритания) пройдет торжественная коронация Чарльза III и Камиллы. Новозеландский актер Рассел Кроу не будет присутствовать на мероприятии. Кинозвезда рассказал, что знает причину, по которой он оказался в черном списке Букингемского дворца.

Об этом сообщает издание Fox News.

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Звезда фильма "Гладиатор" уверен, что не получил приглашение на коронацию из-за последней встречи с монархами и несоблюдения протокола. Кроу неоднократно проводил время в компании принцев Уильяма и Гарри, а также встречался с Чарльзом в 2003 году.

Рассел вспоминает, что неформально общался с принцами, называя их приятелями вместо принятого "Ваше Высочество", что тогда шокировало офицера британской королевской семьи.

"Дело в том, что это просто не в моей ДНК. Я всегда деликатный и всегда очень рад встрече с людьми, но "Ваше Высочество" — это просто не в моем характере. Я назвал принцев Гарри и Уильяма "приятелями", — признался актер.

Рассел подытожил, что если ему еще раз представится честь встретиться с членами королевской семьи, он все равно не будет соблюдать этикет, поскольку слова "Ваше Высочество" не заложены в его характере.

Новозеландский актер Рассел Кроу. Фото: Flickr

Напомним, ранее мы писали, что украинцы смогут увидеть коронацию Чарльза III вживую только на одном телеканале. Также мы рассказывали, что британцы разбивают палатки у Букингемского дворца, чтобы собственными глазами увидеть Чарльза III и Камиллу.

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