Ратаковски станет героиней подкаста осужденной российской аферистки Анны Делви

Супермодель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters

Российская мошенница Анна Делви, о которой Netflix снял сериал "Выдуманная Анна", анонсировала свой подкаст. Участие в нем примут мировые знаменитости. А записывать его осужденная аферистка будет под домашним арестом в Нью-Йорке.

Об этом сообщает издание Deadline.

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О знаменитостях

Аферистка Анна Сорокина, известная под псевдонимом Анна Делви, готовится к запуску еженедельного подкаста The Anna Delvey Show. В качестве бонуса для своих поклонников одиозная россиянка начнет музыкальную карьеру и презентует дебютный сингл.

Согласно анонсу, среди гостей ожидаются супермодель Эмили Ратаковски, бывшая девушка рэпера Канье Уэста, актриса Джулия Фокс, певица Джулия Камминг, актер Джереми Харрис и другие знаменитости.

"У меня впервые будет собственная платформа, на которой я могу поделиться своим личным мнением об увлечении публики историей моей жизни, разговаривая с гостями из разных сфер, включая бизнес, СМИ, развлечения, искусство и многое другое. Мне интересно изучить, как нарушение правил может преподнести вас, а еще разрушить, а также вызвать полярную реакцию общественности", — заявила Сорокина.

Сами же знаменитости пока отмалчиваются о своем участии в подкасте одиозной россиянки.

Чем известна мошенница

В 2013 году переехала в Нью-Йорк. Там она попала в светское богемное общество под вымышленными именем Анна Делви. Мошенница притворялась богатой наследницей из Германии. В 2017 году Сорокина была арестована по шести обвинениям. Пострадавшими стали ее богатые нью-йоркские деловые знакомые и несколько отелей. По данным прокуратуры Манхеттенского округа, сумма кражи составила около 275 тысяч долларов.

В 2019 году Делви попала в тюрьму по обвинениям в воровстве в особо крупных размерах и мошенничестве. Сорокина выплатила потерпевшим компенсацию с гонорара в 300 тысяч долларов от компании Netflix за использование своей истории для съемок сериала "Выдуманная Анна".

После освобождения из тюрьмы Делви до сих пор находится под домашним арестом из-за просроченной американской визы. Она будет оставаться под ним до приговора суда и возможной депортации из США.

Анна Делви на судебном слушании. Фото: google.com

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