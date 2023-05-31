Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ратаковски станет героиней подкаста осужденной российской аферистки Анны Делви arrow

Ратаковски станет героиней подкаста осужденной российской аферистки Анны Делви

31 мая 2023 21:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ратаковски станет героиней подкаста осужденной российской аферистки Анны Делви
Супермодель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Российская мошенница Анна Делви, о которой Netflix снял сериал "Выдуманная Анна", анонсировала свой подкаст. Участие в нем примут мировые знаменитости. А записывать его осужденная аферистка будет под домашним арестом в Нью-Йорке.

Об этом сообщает издание Deadline.

Читайте также:

О знаменитостях

Аферистка Анна Сорокина, известная под псевдонимом Анна Делви, готовится к запуску еженедельного подкаста The Anna Delvey Show. В качестве бонуса для своих поклонников одиозная россиянка начнет музыкальную карьеру и презентует дебютный сингл.

Согласно анонсу, среди гостей ожидаются супермодель Эмили Ратаковски, бывшая девушка рэпера Канье Уэста, актриса Джулия Фокс, певица Джулия Камминг, актер Джереми Харрис и другие знаменитости.

"У меня впервые будет собственная платформа, на которой я могу поделиться своим личным мнением об увлечении публики историей моей жизни, разговаривая с гостями из разных сфер, включая бизнес, СМИ, развлечения, искусство и многое другое. Мне интересно изучить, как нарушение правил может преподнести вас, а еще разрушить, а также вызвать полярную реакцию общественности", — заявила Сорокина.

Сами же знаменитости пока отмалчиваются о своем участии в подкасте одиозной россиянки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чем известна мошенница

В 2013 году переехала в Нью-Йорк. Там она попала в светское богемное общество под вымышленными именем Анна Делви. Мошенница притворялась богатой наследницей из Германии. В 2017 году Сорокина была арестована по шести обвинениям. Пострадавшими стали ее богатые нью-йоркские деловые знакомые и несколько отелей. По данным прокуратуры Манхеттенского округа, сумма кражи составила около 275 тысяч долларов.

В 2019 году Делви попала в тюрьму по обвинениям в воровстве в особо крупных размерах и мошенничестве. Сорокина выплатила потерпевшим компенсацию с гонорара в 300 тысяч долларов от компании Netflix за использование своей истории для съемок сериала "Выдуманная Анна".

После освобождения из тюрьмы Делви до сих пор находится под домашним арестом из-за просроченной американской визы. Она будет оставаться под ним до приговора суда и возможной депортации из США.

Анна Делви на судебном слушании. Фото: google.com

Напомним, ранее мы писали, что скандальный продюсер Андрей Разин обвинил спецслужбы РФ в убийстве Юрия Шатунова и основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова. Также мы рассказывали, что жена бывшего телеведущего, а ныне политика Александра Скичка, поругалась в Милане с российским преподавателем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас