Вместе к победе: Сумская без макияжа поздравила любимого с юбилеем

Актеры Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк. Фото: instagram.com/olgasumska/

Актриса Ольга Сумская поздравила своего любимого мужа, актера Виталия Борисюка с 60-летием. Супруги счастливо позировали на совместном фото.

Снимком, на котором предстала без макияжа, актриса поделилась в своем Instagram.

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Юбилей с самыми родными

Звезда в честь юбилея подарила мужу воздушный шар и букет в патриотических цветах. Фотографию актриса подписала романтично:

Актеры Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк. Фото: instagram.com/olgasumska/

Актер Виталий Борисюк. Фото: instagram.com/olgasumska/

Актриса Ольга Сумская порадовала мужа на его юбилей. Фото: instagram.com/olgasumska/

"С ЮБИЛЕЕМ, любимый! Вечно молодой и самый родной! Люблю!" — написала Сумская.

Недавно актеры отметили 27 годовщину брака. По этому поводу Ольга поздравила любимого.

"27 лет вместе…Верю, что и дальше мы сохраним эти чувства", — прокомментировала актриса.

Борисюк — второй муж Сумской. С ним звезда начала роман, когда была в браке с актером Евгением Паперным.

В союзе Сумской и Паперного родилась общая дочь Антонина, которая сейчас замужем за российским актером Владимиром Ягличем. После начала войны Антонина продолжает жить в Москве.

От Борисюка Ольга Сумская воспитывает дочь Анну.

Напомним, Николь Кидман поздравила мужа Кита Урбана с 17 годовщиной свадьбы. 56-летняя актриса опубликовала черно-белый интимный снимок с мужем.

Ранее певец Виктор Павлик и его жена, блогер Екатерина Репяхова в конце мая должны были праздновать третью годовщину брака. Но влюбленные забыли об этой выдающейся для них дате.