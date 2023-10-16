Ребрик ответила хейтерам, которые травят ее с мужем за третью беременность

Телеведущая Лилия Ребрик с мужем. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Накануне телеведущая Лилия Ребрик сообщила, что беременна третьим ребенком. Этой счастливой новостью звезда поделилась в своих социальных сетях и появилась на обложке глянца. Впрочем, многие в соцсетях обвинили звездную семью в том, что беременность — это якобы план для выезда мужа, хореографа Андрея Дикого, за границу.

В своих соцсетях Ребрик все же прокомментировала волну хейта в сторону семьи.

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Телеведущая не понимает, что в головах людей, обвиняющих ее с мужем в извлечении выгоды или достижении подобной цели благодаря рождению ребенка.

"Вы по каким жизненным принципам вообще живете? Так вот я вас удивлю: люди рожают детей, потому что любят друг друга! И чувствуют, что готовы рожать еще, потому что могут детей окружить любовью, заботой и воспитать их в крепкой счастливой семье. И да — в своей родной стране! И да — могут, потому что работают и налоги платят. А еще — возможно, люди давно мечтали о третьем ребенке? Представляю ваши комменты, если бы это с нами произошло лет через пять или семь", — написала Ребрик.

Лилия посоветовала хейтерам воспринимать мир не через выгоду, а через сердце. Он, по словам Ребрик, с этого ракурса гораздо интереснее. Также ведущая утреннего шоу на государственном телеканале "ДОМ" отметила, что ее комментарии всегда открыты и она еще ни одного не удаляла, потому что любит читать фантастические, по ее мнению, версии. Но в бан отправить все-таки может.

Напомним, ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала свой живот на фоне слухов о ее беременности. Также мы рассказывали, что звезда фильмов о Гарри Поттере родила мальчика.