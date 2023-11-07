Редактор парижского Vogue дала стильный совет Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Бывший главный редактор парижского Vogue Карин Ройтфельд похвалила принцессу Уэльскую за то, что она выглядит безупречно и поддерживает британских дизайнеров. Журналистка заявила, что, по ее мнению, Кейт Миддлтон следует носить больше черных нарядов.

Об этом пишет Daily Mail.

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В 2019 году Карин уже комментировала стиль жены принца Уильяма и посоветовала ей быть "более рок-н-ролльной, потому что она слишком правильная".

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

"Черная подводка для глаз. Больше Saint Laurent, больше Chanel, больше французского", — сказала Ройтфельд.

Карин также отметила, что королеве Камилле следует отказаться от платьев и выбирать брючные костюмы.

Король Чарльз с женой Камиллой. Фото: Reuters

"Она женщина, которая любит кататься на лошадях и гулять на природе, поэтому когда она в платьях ей не веришь", — высказалась французская журналистка.

Кейт сотрудничает с личным стилистом Наташей Джексон. Она начала работать с будущей герцогиней еще в 2007 году, за четыре года до ее свадьбы с принцем Уильямом. В последнее время Миддлтон предпочитает деловой стиль. Принцесса все чаще начала появляться в нарядах новых брендов: Cefinn Саманты Кэмерон, Sezane и ME+EM. Впрочем, ее давним фаворитам, таким как Alexander McQueen и Roland Mouret по-прежнему отдается предпочтение.

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