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Редактор парижского Vogue дала стильный совет Кейт Миддлтон

7 ноября 2023 12:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Редактор парижского Vogue дала стильный совет Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бывший главный редактор парижского Vogue Карин Ройтфельд похвалила принцессу Уэльскую за то, что она выглядит безупречно и поддерживает британских дизайнеров. Журналистка заявила, что, по ее мнению, Кейт Миддлтон следует носить больше черных нарядов.

Об этом пишет Daily Mail.

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В 2019 году Карин уже комментировала стиль жены принца Уильяма и посоветовала ей быть "более рок-н-ролльной, потому что она слишком правильная".

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

"Черная подводка для глаз. Больше Saint Laurent, больше Chanel, больше французского", — сказала Ройтфельд.

Карин также отметила, что королеве Камилле следует отказаться от платьев и выбирать брючные костюмы.

 

Король Чарльз с женой Камиллой. Фото: Reuters
Король Чарльз с женой Камиллой. Фото: Reuters

"Она женщина, которая любит кататься на лошадях и гулять на природе, поэтому когда она в платьях ей не веришь", — высказалась французская журналистка.

Кейт сотрудничает с личным стилистом Наташей Джексон. Она начала работать с будущей герцогиней еще в 2007 году, за четыре года до ее свадьбы с принцем Уильямом. В последнее время Миддлтон предпочитает деловой стиль. Принцесса все чаще начала появляться в нарядах новых брендов: Cefinn Саманты Кэмерон, Sezane и ME+EM. Впрочем, ее давним фаворитам, таким как Alexander McQueen и Roland Mouret по-прежнему отдается предпочтение.

Напомним, бывший редактор Vanity Fair рассказал, сколько будет продолжаться брак принца Гарри.

Ранее в сети выбрали самую стильную звездную пару.

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