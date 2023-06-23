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Регина Тодоренко получила в России очередную премию

23 июня 2023 19:26
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Война в Украине: Регина Тодоренко получила в России очередную премию
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведущая, умалчивающая войну в Украине, Регина Тодоренко стала "Мамой года". Знаменитость приняла очередную премию от россиян.

Об этом пишет Апостроф с ссылкой на российские СМИ.

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Ведущая с благодарностью получила премию и рассказала о материнстве.

"Каждая мама — это мама года для своего ребенка. Мама — это то, с чего начинается в целом жизнь. Я хотела бы поблагодарить всех мам — участниц премии за то, что они с такой любовью относятся к своим детям, за то, что приходят на такое классное мероприятие. Стать "Мамой года" — это высокая оценка. Я даже не знаю, за какие заслуги можно получить подобную премию. Мама — это мама. И каждая из нас — это мама года", — рассказала ведущая.

По словам Тодоренко, детей нужно научить свободе выбора и принятию правильных решений.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Regina Todorenko (@reginatodorenko)

"Каждое утро мне мой сын говорит: "Мама, ты у меня очень хорошая. И я хочу быть таким же, как ты — бесстрашным и экстремальным". Желаю всем почувствовать радость материнства. Важно научить детей быть самостоятельными, жить на полную катушку и иметь право выбора. И важно быть собой. Делать так, как тебе нужно, — рассуждала ведущая об правилах воспитания и добавила. — Я считаю, что я особенная и делаю так, как мне нужно, даже если это немножко не совпадает с мнением моих родителей".

Напомним, обладательница украинского гражданства, шоувумен Регина Тодоренко продолжает жить и строить карьеру в России. Она работает на федеральном телеканале и умалчивает войну. В то же время, ее семья так и живет в Одессе. Несмотря на возмущение украинцев на молчание Регины, она планирует вернуться на Родину.

Ранее стало известно, что победителю Зимней Олимпиады-2006 в Турине, российскому фигуристу Роману Костомарову недавно ампутировали обе стопы. Знаменитости страны-террористки присылают слова поддержку спортсмену, попавшему в санкционный список СНБО из-за своей пропутинской позиции. Как оказалось, волнуется за здоровье искалеченного пропагандиста и уроженка Одессы, шоувумен Регина Тодоренко.

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