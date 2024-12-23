Райан Рейнольдс заблокировал Джастина Бальдони из-за притязания Блейк Лайвли

Рейнольдс заблокировал напарника Блейк Лайвли в популярном фильме
В Голливуде набирает обороты скандал с участием актрисы Блэйк Лавли и режиссера, ее партнера по фильму "Оставь, если любишь" Джастина Бальдони. Она обвинила коллегу в сексуальных притязаниях во время съемок фильма. На это отреагировал муж Блейк Лавли, актер, продюсер Райан Рейнольдс.
Об этом сообщает издание Page Six.
Райан Рейнольдс заблокировал Джастина Бальдони
Райан Рейнольдс заблокировал известного режиссера в социальных сетях за несколько месяцев до того, как Блейк Лайвли подала против него жалобу на сексуальные домогательства. На основании обмена текстовыми сообщениями, полученными Page Six, 40-летний Балдони в мае заметил, что 48-летний муж актрисы заблокировал его и его продюсерскую компанию Wayfarer Studios в Instagram.
Бальдони рассматривал вероятные заявления со стороны Лайвли. Вместе с командой он продумывал поведение после обвинений в свою сторону.
"Мы должны иметь план, если она сделает то же, когда фильм выйдет на экраны. Просто хочу, чтобы у вас был план. Благодаря планам я чувствую себя спокойнее", — написал Бальдони своему пиарщику.
Лайвли обвинила Бальдони в сексуальных притязаниях в пятницу, 20 декабря, спустя несколько месяцев после того, как их фильм "Оставь, если любишь" дебютировал на фоне слухов о серьезных проблемах между парой. Во время съемок Джастина просили не показывать актрисе "обнаженные видео или изображения женщин", прекратить вспоминать прошлую "порнозависимость" и сексуальные успехи.
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