Райан Рейнольдс заблокировал Джастина Бальдони из-за притязания Блейк Лайвли

Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Фото: Instagram/blakelively

В Голливуде набирает обороты скандал с участием актрисы Блэйк Лавли и режиссера, ее партнера по фильму "Оставь, если любишь" Джастина Бальдони. Она обвинила коллегу в сексуальных притязаниях во время съемок фильма. На это отреагировал муж Блейк Лавли, актер, продюсер Райан Рейнольдс.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Райан Рейнольдс заблокировал известного режиссера в социальных сетях за несколько месяцев до того, как Блейк Лайвли подала против него жалобу на сексуальные домогательства. На основании обмена текстовыми сообщениями, полученными Page Six, 40-летний Балдони в мае заметил, что 48-летний муж актрисы заблокировал его и его продюсерскую компанию Wayfarer Studios в Instagram.

Бальдони рассматривал вероятные заявления со стороны Лайвли. Вместе с командой он продумывал поведение после обвинений в свою сторону.

"Мы должны иметь план, если она сделает то же, когда фильм выйдет на экраны. Просто хочу, чтобы у вас был план. Благодаря планам я чувствую себя спокойнее", — написал Бальдони своему пиарщику.

Лайвли обвинила Бальдони в сексуальных притязаниях в пятницу, 20 декабря, спустя несколько месяцев после того, как их фильм "Оставь, если любишь" дебютировал на фоне слухов о серьезных проблемах между парой. Во время съемок Джастина просили не показывать актрисе "обнаженные видео или изображения женщин", прекратить вспоминать прошлую "порнозависимость" и сексуальные успехи.

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