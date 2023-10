Репер Drake несподівано вирішив взяти паузу в кар'єрі

Репер Drake. Фото: instagram.com/champagnepapi/

Репер Drake оголосив, що бере перерву в музичній кар'єрі. Артист вирішив зосередитися на своєму здоров'ї після проблем зі шлунком.

Проблеми зі здоров'ям змусили артиста поставити кар'єру на паузу

Зірка візьме відпустку приблизно на рік. Він мав виступити з концертами в своєму рідному місті Торонто в ніч на п'ятницю та суботу. Кілька запланованих виступів були перенесені після його оголошення.

У радіопрограмі SiriusXM Table for One 36-річний репер сказав: "Скажу чесно, я, ймовірно, не буду займатися музикою. Мені потрібно зосередитися на своєму здоров'ї, перш за все, і я скоро про це розповім. Нічого страшного, але, знаєте, я хочу, щоб люди були здоровими, і в мене були божевільні проблеми протягом багатьох років зі шлунком. Я збираюся на деякий час замкнути двері в студію. Я навіть не знаю на скільки. Можливо на рік, а можливо, трохи довше".

Він мав виступати в Денвері, Новому Орлеані, Нешвіллі та Колумбусі, штат Огайо. Обкладинку For All the Dogs, його дев’ятого студійного альбому, намалював його п’ятирічний син Адоніс, який також знявся у музичному відео на сингл-трек 8AM in Charlotte та читає реп на трек Daylight.

