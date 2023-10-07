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Репер Drake несподівано вирішив взяти паузу в кар'єрі

7 жовтня 2023 11:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Репер Drake несподівано вирішив взяти паузу в кар'єрі
Репер Drake. Фото: instagram.com/champagnepapi/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Репер Drake оголосив, що бере перерву в музичній кар'єрі. Артист вирішив зосередитися на своєму здоров'ї після проблем зі шлунком.

Про це пише The Guardian.

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Зірка візьме відпустку приблизно на рік. Він мав виступити з концертами в своєму рідному місті Торонто в ніч на п'ятницю та суботу. Кілька запланованих виступів були перенесені після його оголошення.

У радіопрограмі SiriusXM Table for One 36-річний репер сказав: "Скажу чесно, я, ймовірно, не буду займатися музикою. Мені потрібно зосередитися на своєму здоров'ї, перш за все, і я скоро про це розповім. Нічого страшного, але, знаєте, я хочу, щоб люди були здоровими, і в мене були божевільні проблеми протягом багатьох років зі шлунком. Я збираюся на деякий час замкнути двері в студію. Я навіть не знаю на скільки. Можливо на рік, а можливо, трохи довше".

 

Він мав виступати в Денвері, Новому Орлеані, Нешвіллі та Колумбусі, штат Огайо. Обкладинку For All the Dogs, його дев’ятого студійного альбому, намалював його п’ятирічний син Адоніс, який також знявся у музичному відео на сингл-трек 8AM in Charlotte та читає реп на трек Daylight.

Раніше репер Drake зізнався, чому досі неодружений.

Нагадаємо, Геллі Беррі відповіла Drake, який без згоди використав її фото.

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