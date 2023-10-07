Репер Drake несподівано вирішив взяти паузу в кар'єрі
Репер Drake оголосив, що бере перерву в музичній кар'єрі. Артист вирішив зосередитися на своєму здоров'ї після проблем зі шлунком.
Про це пише The Guardian.
Проблеми зі здоров'ям змусили артиста поставити кар'єру на паузу
Зірка візьме відпустку приблизно на рік. Він мав виступити з концертами в своєму рідному місті Торонто в ніч на п'ятницю та суботу. Кілька запланованих виступів були перенесені після його оголошення.
У радіопрограмі SiriusXM Table for One 36-річний репер сказав: "Скажу чесно, я, ймовірно, не буду займатися музикою. Мені потрібно зосередитися на своєму здоров'ї, перш за все, і я скоро про це розповім. Нічого страшного, але, знаєте, я хочу, щоб люди були здоровими, і в мене були божевільні проблеми протягом багатьох років зі шлунком. Я збираюся на деякий час замкнути двері в студію. Я навіть не знаю на скільки. Можливо на рік, а можливо, трохи довше".
Він мав виступати в Денвері, Новому Орлеані, Нешвіллі та Колумбусі, штат Огайо. Обкладинку For All the Dogs, його дев’ятого студійного альбому, намалював його п’ятирічний син Адоніс, який також знявся у музичному відео на сингл-трек 8AM in Charlotte та читає реп на трек Daylight.
Раніше репер Drake зізнався, чому досі неодружений.
Нагадаємо, Геллі Беррі відповіла Drake, який без згоди використав її фото.