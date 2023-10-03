Рэпер Drake решил утешить одинокого фаната щедрой суммой
Рэпер Drake попытался поднять настроение разбитого горем фаната. Звезда дал парню большую сумму денег.
Об этом пишет independent.co.uk.
Щедрый жест рэпера
Во время одного из своих концертов в рамках тура "It's All a Blur" в Kaseya Center в Майами рэпер решил дать посетителю концерта 50 000 долларов после того, как он сообщил, что его бывшая девушка должна была прийти концерт с ним, прежде чем они разошлись.
Drake gives recently dumped fan $50K: “You gon’ flex on her tonight”https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/k4u7DvEC8H— HipHopDX (@HipHopDX) September 30, 2023
Табличка фаната привлекла внимание рэпера.
"Мне нравится эта надпись. Это хорошая надпись, чтобы выбрать кого-то сегодня вечером. Обычно я делаю что-то приятное для женщины, дарю сумку или что-то подобное", — сказал музыкант.
"Я потратил все свои сбережения, на покупку билетов для себя и моей бывшей, но, честно говоря, ничего, это действительно ее потеря", — говорилось в надписи на табличке парня.
"Значит, она не пришла с тобой сегодня вечером на шоу Drake? Что с ней не так? Она будет чувствовать себя очень печально, потому что я дам тебе 50 тысяч", — добавил музыкант.
Drake не только регулярно раздает экстравагантные подарки во время своих шоу, но и получает их. В прошлом месяце он продемонстрировал, насколько поклонники его любят, опубликовав фото рядом со всеми бюстгальтерами, которыми его забросали во время его тура "It's All a Blur. Собирать бюстгальтеры, которыми поклонники бросают в артиста во время его выступления, стало традицией с июля, когда бариста из Род-Айленда бросила свой бюстгальтер в певца во время его выступления в Нью-Йорке.
Ранее рэпер Drake признался, почему до сих пор холост.
Напомним, Холли Берри ответила Drake, который без согласия использовал ее фото.