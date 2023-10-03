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Рэпер Drake решил утешить одинокого фаната щедрой суммой

3 октября 2023 17:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Рэпер Drake решил утешить одинокого фаната щедрой суммой
Рэпер Drake. Фото: instagram.com/drake/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Рэпер Drake попытался поднять настроение разбитого горем фаната. Звезда дал парню большую сумму денег.

Об этом пишет independent.co.uk.

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Щедрый жест рэпера

Во время одного из своих концертов в рамках тура "It's All a Blur" в Kaseya Center в Майами рэпер решил дать посетителю концерта 50 000 долларов после того, как он сообщил, что его бывшая девушка должна была прийти концерт с ним, прежде чем они разошлись.

Табличка фаната привлекла внимание рэпера.

"Мне нравится эта надпись. Это хорошая надпись, чтобы выбрать кого-то сегодня вечером. Обычно я делаю что-то приятное для женщины, дарю сумку или что-то подобное", — сказал музыкант.

"Я потратил все свои сбережения, на покупку билетов для себя и моей бывшей, но, честно говоря, ничего, это действительно ее потеря", — говорилось в надписи на табличке парня.

"Значит, она не пришла с тобой сегодня вечером на шоу Drake? Что с ней не так? Она будет чувствовать себя очень печально, потому что я дам тебе 50 тысяч", — добавил музыкант.

Drake не только регулярно раздает экстравагантные подарки во время своих шоу, но и получает их. В прошлом месяце он продемонстрировал, насколько поклонники его любят, опубликовав фото рядом со всеми бюстгальтерами, которыми его забросали во время его тура "It's All a Blur. Собирать бюстгальтеры, которыми поклонники бросают в артиста во время его выступления, стало традицией с июля, когда бариста из Род-Айленда бросила свой бюстгальтер в певца во время его выступления в Нью-Йорке.

Ранее рэпер Drake признался, почему до сих пор холост.

Напомним, Холли Берри ответила Drake, который без согласия использовал ее фото.

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