Рэпер Дрейк признался, почему до сих пор холост.

Рэпер Дрейк. Фото: instagram.com/champagnepapi/

Рэпер Дрейк признался, что в вопросе женитьбы полагается на Божий план. Пятикратный обладатель Грэмми рассказал, почему он еще ни на ком не женился.

Об этом пишет Page Six.

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36-летний хитмейкер назвал понятие брака "делом давних времен". Но он убеждает, однажды это произойдет.

"Я думаю, что в конце концов это сделаю. Не знаю, я не думаю, что могу предложить кому-то то, что они искали бы. Какую-то стабильность. Я считаю, что моя жизнь, моя работа — мой приоритет. Я не хочу жениться, потому что я просто не хочу кого-то разочаровывать", — рассказал музыкант и сказал, что он не может предложить преданность "на этом этапе" своей жизни.

Дрейк, которого многие годы связывали с Рашидой Джонс, Тайрой Бэнкс, SZA, Джулией Фокс и Рианной, сказал, что он не видит себя в союзе с другой знаменитостью.

"Наверное, я не женюсь на кем-то известном. Известные люди на самом деле не не такие уж интригующие", — говорит рэпер.

А на вопрос о том, какие качества он ищет во второй половинке, рэпер ответил, что "личность".

Хотя он никогда не был обручен, рэпер попал в заголовки газет в декабре 2022 года, после демонстрации украшенного бриллиантами ожерелья из колец, которые он думал дарить женщинам.

Дрейк — отец сына Адониса от французской художницы и бывшей звезды взрослого кино Софи Бруссо. Дрейк подтвердил, что у него есть сын в своем альбоме 2018 года Scorpion.

Певец Владимир Дантес дал первое интервью после свадьбы своей экс-жены Нади Дорофеевой. Певица и ресторатор Миша Кацурин недавно взорвали сеть новостью о том, что официально стали мужем и женой.

Напомним, Миша Кацурин показал, каким был их с Надей Дорофеевой свадебный торт.