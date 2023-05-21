Рэпер Ярмак разоблачил Лободу во лжи по поводу благотворительного концерта в столице

Александр Ярмак (Yarmak) и Светлана Лобода. Фото: коллаж Новини.LIVE

Один из самых больших развлекательных комплексов столицы объявил дату концерта певицы Светланы Лободы, который должен стать первым на Родине артистки за длительное время. Организаторы назвали выступление благотворительным. Впрочем, рэпер Ярмак (Yarmak), который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, разоблачил их и певицу на лжи.

Об этом звездный военнослужащий сообщил в своих Instastories.

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"25 августа в Osocor Residence состоится благотворительное мероприятие, на котором пройдет аукцион с уникальными лотами от украинских защитников, а главным гостем ивента станет певица LOBODA. Все вырученные средства пойдут на восстановление ЛОР-отделения детской больницы ОХМАТДИТ", — говорится в объявлении развлекательного комплекса.

Афиша концерта Светланы Лободы в Киеве. Скриншот: Instagram/osocor.residence

Не все украинцы остались в восторге от идеи комплекса пригласить выступить Лободу, тем более, на следующий день после празднования годовщины Независимости. У многих ее имя ассоциируется с Россией. Свое возмущение в соцсетях выразил рэпер Ярмак, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.

"Это позор. Потихоньку появляется ощущение дежавю 2015 года, когда нам начинают продвигать "какая разница". Конечно, мы будем реагировать на это более уверенно, чем раньше. Помочь ЛОР-отделению можно многими другими способами", — сказал Ярмак и отметил профайл детской клиники.

Защитник Украины Александр Ярмак. Скриншот: Instagram/yarmak_music

Руководство национальной детской специализированной больницы Минздрава Украины "Охматдит" оперативно отреагировало на замечания и предложение Ярмака. Оно отметило, что об инициативе развлекательного комплекса и одного из благотворительных фондов даже не знали. И там больше не согласовывали артиста.

Очевидно, Лобода, сама того не зная, снова попала в очередной скандал, так и не успев отыграть первый открытый концерт на Родине за очень продолжительное время.

Ответ руководства "Охматдита". Скриншот: Instagram/yarmak_music

Напомним, ранее мы писали, что экс-участник балета Лободы, которые защищает Украину в рядах ВСУ, поразил новой фотосессией. В то же время Лобода рассказала о пропутинском певце Филиппе Киркорове и звонках от российских властей.