Світлана Лобода поділилась секретом пружних сідниць

Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Співачка Світлана Лобода тримає себе у ідеальній фізичній формі. Зірка не пропускає заняття спортом та ретельно стежить за своїм зовнішнім виглядом.

Пост з імпровізованим тренуванням Лобода виклала на своїй сторінці у Instagram.

Читайте також:

Лише позитиві емоції

На відео, яким артистка піділилась з прихильниками, вона використовує стілець у якості спортивного приладдя.

"Щоденні тренування — це насамперед підвищення рівня самодисципліни. Це вироблення гормонів, які відповідають за настрій...а ще — це абсолютна впевненість у собі і в тому, що ти входиш у новий день зарядженим лише позитивними емоціями і в тебе достатньо сили, щоб міняти цей світ на краще", — підписала відео з тренування Лобода.

Нагадаємо, український сонграйтер Андрій Парфенов, який написав слова для пісні "По-українськи" Світлани Лободи, розповів чим зараз живуть артисти, адже після початку повномасштабної війни музичний ринок змінився.

Раніше співачка Світлана Лобода поділилась рідкісними фото з доньками. Зірка влаштувала імпровізовану фотосесію під час рибалки.