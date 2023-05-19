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Світлана Лобода поділилась секретом пружних сідниць

19 травня 2023 20:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Світлана Лобода поділилась секретом пружних сідниць
Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Світлана Лобода тримає себе у ідеальній фізичній формі. Зірка не пропускає заняття спортом та ретельно стежить за своїм зовнішнім виглядом.

Пост з імпровізованим тренуванням Лобода виклала на своїй сторінці у Instagram.

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Лише позитиві емоції

На відео, яким артистка піділилась з прихильниками, вона використовує стілець у якості спортивного приладдя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Щоденні тренування — це насамперед підвищення рівня самодисципліни. Це вироблення гормонів, які відповідають за настрій...а ще — це абсолютна впевненість у собі і в тому, що ти входиш у новий день зарядженим лише позитивними емоціями і в тебе достатньо сили, щоб міняти цей світ на краще", — підписала відео з тренування Лобода.

Нагадаємо, український сонграйтер Андрій Парфенов, який написав слова для пісні "По-українськи" Світлани Лободи, розповів чим зараз живуть артисти, адже після початку повномасштабної війни музичний ринок змінився.

Раніше співачка Світлана Лобода поділилась рідкісними фото з доньками. Зірка влаштувала імпровізовану фотосесію під час рибалки.

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