Рэпер Позитив справился с алкогольной зависимостью и готовится к свадьбе

Музыкант Алексей Завгородний. Фото: Instagram/positiff

Недавно Алексей Завгородний (настоящее имя исполнителя) признался, что любит готовить и даже раскрыл некоторые из своих любимых украинских блюд. Певец также рассказал о ремонте в новом доме и заявил, что готов наконец-то создать семью.

Новини.LIVE решили поделиться подробностями нового интервью Завгороднего.

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Оказывается, последние несколько лет были самыми сложными в жизни певца Алексея Завгороднего. Кроме разрыва отношений с Анной Андрийчук, с которой он прожил почти 15 лет, и прекращения творческого сотрудничества с лейблом MOZGI, Алексей пережил настоящую депрессию.

Певец страдал от жесткого графика и часто пытался снимать стресс алкоголем. Рэпер также признался, что все, что он делал в последнее время в музыкальном плане, было не про него.

Алексей Завгородний с бывшей супругой Анной Андрийчук. Фото: Instagram/annchuk

Алексей утверждает, что пережить тяжелое время ему помогла новая возлюбленная, имя которой он пока держит в секрете. Ходят слухи, что избранницей рэпера стала танцовщица Юлия Сахневич, вместе с которой он принимал участие в шоу "Танці з зірками".

Юлия Сахневич и Алексей Завгородний на шоу "Танці з зірками". Фото: 1plus1.ua

Сейчас Алексей готовит свой первый сольный альбом и даже иногда ночует на студии, чтобы уже этим летом презентовать его своим поклонникам. Обещает, что новые песни будут очень личными и откровенными.

Похоже, что певец справился с депрессией. Он признался, что бросил пить, начал обустраивать новый дом и даже заявил, что хочет иметь детей.

Надеемся, что уже скоро сможем увидеть общие фото влюбленных и поздравить Завгороднего с выходом нового альбома.

Напомним, недавно Владимир Дантес рассказал о будущем без Нади Дорофеевой , а Настя Каменских поставила точку в вопросе развода с Потапом.