Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Рэпер Позитив справился с алкогольной зависимостью и готовится к свадьбе arrow

Рэпер Позитив справился с алкогольной зависимостью и готовится к свадьбе

19 апреля 2023 15:09
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Рэпер Позитив справился с алкогольной зависимостью и готовится к свадьбе
Музыкант Алексей Завгородний. Фото: Instagram/positiff
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Недавно Алексей Завгородний (настоящее имя исполнителя) признался, что любит готовить и даже раскрыл некоторые из своих любимых украинских блюд. Певец также рассказал о ремонте в новом доме и заявил, что готов наконец-то создать семью.

Новини.LIVE решили поделиться подробностями нового интервью Завгороднего.

Читайте также:

Жизнь после развода

Оказывается, последние несколько лет были самыми сложными в жизни певца Алексея Завгороднего. Кроме разрыва отношений с Анной Андрийчук, с которой он прожил почти 15 лет, и прекращения творческого сотрудничества с лейблом MOZGI, Алексей пережил настоящую депрессию.

Певец страдал от жесткого графика и часто пытался снимать стресс алкоголем. Рэпер также признался, что все, что он делал в последнее время в музыкальном плане, было не про него.

Алексей Завгородний с бывшей супругой Анной Андрийчук. Фото: Instagram/annchuk

Алексей утверждает, что пережить тяжелое время ему помогла новая возлюбленная, имя которой он пока держит в секрете. Ходят слухи, что избранницей рэпера стала танцовщица Юлия Сахневич, вместе с которой он принимал участие в шоу "Танці з зірками".

Юлия Сахневич и Алексей Завгородний на шоу "Танці з зірками". Фото: 1plus1.ua

Сейчас Алексей готовит свой первый сольный альбом и даже иногда ночует на студии, чтобы уже этим летом презентовать его своим поклонникам. Обещает, что новые песни будут очень личными и откровенными.

Похоже, что певец справился с депрессией. Он признался, что бросил пить, начал обустраивать новый дом и даже заявил, что хочет иметь детей.

Надеемся, что уже скоро сможем увидеть общие фото влюбленных и поздравить Завгороднего с выходом нового альбома.

Напомним, недавно Владимир Дантес рассказал о будущем без Нади Дорофеевой , а Настя Каменских поставила точку в вопросе развода с Потапом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB