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"Вирішив ходити": Володимир Дантес розповів про майбутнє без Наді Дорофєєвої

18 квітня 2023 11:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Володимир Дантес звернувся до українців – співак розповів про свої плани
Співак Володимир Дантес на інтерв'ю. Фото: youtube.com/watch?v=mGWD2zsnL1Q
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український співак, блогер та ведучий, колишній чоловік артистки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився своїми планами на майбутнє. Популярний артист розповів про те, куди він хоче витратити свої гроші у наступні два роки.

Відповідний допис Володимир Дантес розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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"Ніколи ніде не брав екскурсії. І по музеям не люблю ходити. Єдиний раз був у Лондоні і Парижі (виходить, два рази) Але зараз розумію, що я добре знаю географію України, де що знаходиться, де мальовничі й унікальні місця, де поїсти, де випити.. а ось щось глибше.. далеко не все. Вирішив найближчі 2 роки ходити по музеях, брати екскурсії в різних містах України, навіть у столиці. Ну, просто треба підтримувати своє, ставати більш ерудованим, ну і по правді…все це не дорого, а все що не дорого, я люблю))) Які музеї/екскурсії порадите?"  написав Володимир Дантес.

Шанувальники українського артиста не стали довго мовчати та почали залишати свої коментарі під його новим дописом у соціальній мережі. Люди почали рекомендувати Володимиру Дантесу гарні місця, куди можна сходити.

"@vladimirdantes Перепрошую але в Києві є зачотний музей туалету. Це одночасно і сміх і цікаві факти  точно вартує хоч раз потрапити спогади на все життя, та ще й буде що цікаве розповісти друзям", "Харків, Морський музей біля Бекетова метро. Дуже крутий дядько, який створив музей сам. Розенфельд для прогулянок по місту", "Закарпаття, м. Ужгород, Старе село під відкритим небом (поруч з Ужгородським замком). Мукачево, замок Паланок", пишуть люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Володимира Дантеса
Коментарі за сторінки Володимира Дантеса. Фото: Instagram
Коментарі зі сторінки Володимира Дантеса
Коментарі за сторінки Володимира Дантеса. Фото: Instagram

Нагадаємо, ми писали, що український співак Володимир Дантес дав українцям важливі життєві рекомендації.

Раніше ми розповідали про те, що артист Володимир Дантес розповів про труднощі виховання дітей.

Також ми повідомляли, що Володимир Дантес прокоментував роман Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна.

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