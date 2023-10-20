Рэпер Snoop Dogg порадовал Ким Кардашьян нежным подарком

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Рэпер Snoop Dogg прислал Ким Кардашьян очень милый подарок накануне ее 43-го дня рождения. Рэпер отправил основательнице SKIMS мини-холодильник, наполненный его мороженым Dr. Bombay's Birthday Party и гигантский букет белых роз.

Об этом звезда реалити-шоу сообщила в социальной сети.

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Уже завтра Ким Кардашьян будет принимать поздравления от своих звездных друзей и поклонников. Одним из первых выразил свои теплые чувства Snoop Dogg.

Ким Кардашьян получила подарок от рэпера. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким Кардашьян получила подарок от рэпера. Фото: instagram.com/kimkardashian/

"Народ, я только что получила самые красивые цветы перед днем рождения от Снупа и доктора Бомбея. Я не могу дождаться, чтобы попробовать мороженое. Спасибо", — сказала Кардашьян.

Рецепт мороженого основан на одном из собственных рецептов капкейков хитмейкера Snoop Dogg и представляет собой желтое мороженое для пирожных с посыпкой, измельченными кренделями и шоколадными кружочками.

Кардашьян заверила, что была "очень приятно удивлена" вкусным мороженым.

"На твой день рождения я предлагаю тебе коллекцию моего мороженого Dr. Bombay, а именно наш эксклюзивный октябрьский вкус "празднование дня рождения". Пусть этот год будет наполнен хорошим настроением, позитивной энергией и окружен людьми, которых ты любишь. Оставайся бодрой и желаю самого счастливого дня рождения", — подытожил он, подписавшись словами "С большой любовью".

Напомним, рэпер Drake решил утешить одинокого фаната щедрой суммой.

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