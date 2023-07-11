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Рэпера Дрейка забросали бельем на сцене

11 июля 2023 14:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Рэпера Дрейка забросали бельем на сцене
Рэпер Дрейк. Фото: instagram.com/champagnepapi/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Рэпер Дрейк, в которого недавно на сцене бросили телефон, снова стал жертвой фанатской "любви". На этот раз, к счастью, никто не пострадал.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звездный уборщик

На видео, опубликованном одним из посетителей концерта рэпера в Детройте, видно, как на сцену летит сначала женское белье, а затем мужская обувь.

"Что это такое? Никакой обуви, только женское белье, — попытался пошутить рэпер, — пожалуйста, перестаньте бросать бюстгальтеры, чувствую себя, будто сегодня уборщик".

Ранее после выступления в Торонто в Дрейка на сцене бросили мобильный телефон. К счастью, объект пролетел мимо и не задел певца.

А вот номинантка премии Grammy Bebe Rexha во время выступления в Нью-Йорке пострадала от нападения зрителя. Артистка вышла на сцену, когда фанат бросил в нее мобильный телефон. Звезда схватилась за лицо и упала на пол. Артистку забрали в больницу, где ей наложили несколько швов. На недавнем концерте в Лас-Вегасе она появилась в синих пластиковых очках.

Напомним, певица Тайлор Свифт испугала поклонников во время концерта. Звезда случайно проглотила насекомое.

Певица Бейонсе во время своего концерта подарила поклоннику ценный аксессуар. Звезда бросила в толпу зрителей очки стоимостью 53 тысячи долларов.

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