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Реперша alyona alyona поблагодарила Остапчука за "волну любви": шоумен ответил

11 августа 2023 11:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Реперка alyona alyona поблагодарила Остапчука за "волну любви": шоумен ответил
Реперша alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

После скандального выпуска проекта ведущего Владимира Остапчука, реперша alyona alyona выразила собственное мнение о женской красоте. Артистка оставила комментарий благодарности под постом шоумена.

Остапчук отреагировал в социальной сети.

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"За ограниченного обидно"

Недавно в своей программе Владимир Остапчук вместе с другими звездными коллегами обсуждали женщин. Волна возмущения украинок прокатилась в сети. Чтобы объяснить собственное мнение, шоумен написал эмоциональный пост, в котором разоблачал своих коллег, тоже иногда делающих неоднозначные высказывания.

 

Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Реперша alyona alyona отреагировала на скандал:

"А я тебе благодарна, всем вам из того отрывка, за то, что вы запустили такую волну любви к себе в обществе в целом и среди женщин. Так должно было случиться, чтобы кто-то начал ценить себя еще больше. Хейт был, есть и будет". Даже под этим моим комментом. Еще раз спасибо", — прокомментировала сообщение звезда.

Владимир ответил коллеге:

"Ты 10/10, но за ограниченного обидно", — написал в соцсети теледущий.

Напомним, звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними в шоу "Мекнул — питайте". Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами о внешности женщин. Мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле. Мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, обладающие растительностью на теле, не могут быть привлекательными.

 

Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Напомним, Маша Ефросинина топлесс дала отпор Остапчуку.

Ранее Остапчук и Позитив прокомментировали оскорбительные слова в сторону женщин.

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